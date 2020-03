Encreuament de declaracions respecte al tren Alcoy-Ontinyent-Xàtiva

La visita d’alts càrrecs del Partit Popular valencià a l’estació d’ADIF Ontinyent el dia d’ahir va produir un encreuament de declaracions entre els populars i La Vall ens Uneix.

Els Populars van ser molt crítics amb els governants actuals, tant locals com autonòmics i nacionals, a qui acusen directament d’utilitzar el tren com a arma electoral i haver-lo abandonat des d’eixe moment. El Diputat autonòmic de la Comunitat Valencina, l’ontinyentí Felipe Carrasco va pasar pels micròfons de la Hoy por Hoy Vall d'Albaida, on va criticar que estan “deixant morir” al tren. Escoltem al diputat

El propi Carrasco va aprofitar el seu pas per Radio Ontinyent per atacar també a l’alcalde Jorge Rodríguez, a qui recriminava que des de la creació de la plataforma sols s’havien reunit una vegada.

Des de La Vall ens Uneix no van tardar en respondre les declaracions dels populars als que des del partit comarcalista van “donar la benvinguda a la lluita per salvar el tren.

La portaveu del partit, Natalia Enguix, considera “ridícul” que els populars ataquen als qui venen reivindicant la modernització de la infraestructura fèrria, al mateix temps que afirmava als populars que han fallat els que fan el recull de premsa perquè Jorge Rodríguez i els alcaldes d'Alcoi i Xàtiva tenen enviades cartes i realitzades reunions amb responsables de la Generalitat i del Ministeri de Foment des de 2013 fins 2018".