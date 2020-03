El circuit Run Càncer arriba a aquest cap de setmana a Aielo de Malferit

El circuit més solidari arriba a la Vall d’Albaida. Run Càncer, arriba aquest cap de setmana a la localitat d’Aielo de Malferit. Un circuit de carreres on tots els beneficis van destinats a la lluita contra el càncer, i que a les edicions de 2018 i 2019 ha recaudat més de 300.000 euros per a la lluita contra l’enfermetat.

Durant l’any 2019 es van vendre casi 82.000 dorsals, el que es va convertir en 5 beques d’investigació i prop de 350.000 euros.

La Vall d’Albaida acull anualment diverses proves, i la primera d’elles arriba este cap de setmana, diumenge a les 10:30 del matí

Els dorsals tenen un preu de 3 euros, que van destinats al 100% a l’investigació, però es pot aportar més si s’adquiereix una camiseta solidària al preu de 6 euros.

Escoltem les declaracions de Sergio Sahuquillo, tècnic de juntes locals de l’Associació Espanyola contra el Càncer al programa Hoy por Hoy de Radio Ontinyent Cadena Ser.

Sahuquillo també recordava que no es una carrera, que es tracta d’una marxa on el fonamental és el que s’aconsegueix, i és apte per a qualsevol persona.