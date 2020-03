El palentino Luis M. Romero, nuevo obispo auxiliar de Rockville (EEUU)

El Papa Francisco ha nombrado obispo auxiliar de la Diócesis de Rockville Centre (EE.UU.) al palentino Luis Miguel Romero Fernández, miembro del Instituto de Crisy to Redentor (Misioneros Identes). Hasta ahora era vicario del ministerio hispano y de la evangelización y párroco de Our Lady of Loretto en Hempstead en el estado de Nueva York, asignándole la sede titular episcopal de Egara.

Rockville Centre es la sexta diócesis católica más grande de los Estados Unidos. Actualmente presta servicios a aproximadamente 1,3 millones de personas en 134 parroquias y comprende el territorio de Nassau y Suffolk (conocidas regionalmente como Long Island) en el estado de Nueva York. Fue fundada en 1957 y creada a partir de un territorio que perteneció a la Diócesis de Brooklyn.

El reverendo padre Luis Miguel Romero Fernández nació el 16 de junio de 1954 en Palencia y creció en Andalucía. En 1972 ingresó en el Instituto de Cristo Redentor (Missionari Identes), realizando estudios eclesiásticos en el Seminario Internacional en Tenerife (1974-1980) y fue ordenado sacerdote el 11 de septiembre de 1981 en esta isla canaria.

El nuevo obispo de Rockville Center, tras conocer su designación mostró «un profundo agradecimiento» al Santo Padre, el Papa Francisco. «Su carisma lo tengo en la más alta estima, por haberme nombrado», expuso, y añadió otro especial agradecimiento «en comunión con el obispo John Barres cuyo intenso crecimiento misionero es para todos compromiso y horizonte, y para toda la diócesis de Rocville Center»,

«Esta es la tierra bendita en la que Cristo me puso», señaló, y también tuvo un recuerdo para el obispo emérito Murphy y el obispo Robert] Brennan. «Ellos recibieron a nuestra institución de Misioneras y Misioneros Identes en la Diócesis», concretó, y también valoró el apoyo de los superiores, hermanas y hermanos de comunidad Idente mi comunión siempre y mi gratitud, en la alegría filial del carisma que recibiéramos como familia religiosa del Fundador, Fernando Rielo. Mi agradecimiento emocionado a la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, en Hempstead, por su sencilla grandeza; y a mi familia por sus raíces de amor y alegría.

Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de Sevilla (1978), luego Filosofía y Literatura en la Universidad Autónoma de Madrid (1985) y obtuvo el doctorado en Medicina en la Universidad de Zaragoza (1987). Ha publicado numerosos artículos de Biología, Teología, Filosofía y Educación.

Además, ha sido sacerdote religioso de 1981 a 1987 en Zaragoza, de 1987 a 1996 en La Paz (Bolivia); de 1996 a 1997 en Santiago (Chile); de 1996 a 2009 en Loja (Ecuador); de 2009 a 2011 en Cádiz (España); de 2011 a 2013 en Cochin (India) y desde 2014 en Nueva York (Estados Unidos.

Otros desempeños religiosos de Luis Miguel Romero fueron los de superior provincial; director espiritual; capellán de pastoral universitaria y juvenil; rector-canciller de la Private Technical University de Loja en 2009 a 2010 y