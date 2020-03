El Consejo de Navarra avala la legalidad de valorar el euskera como mérito en la zona no vascófona

El gobierno Chivite ha estudiado en su sesión de este miércoles el informe solicitado al Consejo de Navarra, el máximo órgano consultivo de la comunidad, sobre la legalidad de valorar el euskera como mérito en los puestos públicos en la zona no vascófona. El consejo concluye que no hay ningún impedimento legal para hacerlo, teniendo en cuenta que es una lengua propia de Navarra y ya se está haciendo con otras lenguas europeas como el inglés o el francés.

El informe, al que ha tenido acceso la SER, sí apunta deficiencias de calado en el decreto aprobado por la Administración Barkos en 2017. Entre ellas, considera que el informe del director de Euskarabidea sobre el uso del euskera en Navarra, basado en 4 encuestas realizadas entre 1991 y 2015, es "manifiestamente insuficiente para valorar en conjunto la realidad sociolingüística" por lo que considera justificada la anulación de los preceptos sobre la valoración del euskera como mérito en la zona no vascófona hecha por el Tribunal Superior de Justicia.

Es, por tanto, según el Consejo, esa ausencia de estudios la que abre una "potestad discreccional" de la administración para decidir a qué puestos asigna valoración o no del euskera como mérito y por ello se justifica esa anulación. Sin embargo, para el Consejo, no se produce con la sentencia una prohibición de la valoración del euskera como mérito en la zona no vascófona sino que esa valoración debe ser proporcionada y bien justificada.

De hecho, remarca el consejo, "no se alcanza a ver el motivo por el que pueda ser valorado el conocimiento de inglés o francés y no el euskera, que es una lengua propia de Navarra y todos los ciudadanos tienen derecho a conocerla y usarla". Por tanto, concluye el Consejo, no resulta ilegal un desarrollo reglamentario de la valoración del euskera en zona no vascófona.