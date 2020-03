Remírez sobre el decreto del euskera: "Lo importante no es cuándo se haga, sino cómo se haga"

El Ejecutivo foral estudia el informe solicitado al Consejo de Navarra -máximo órgano consultivo de la Comunidad foral- que concluye que no hay ningún impedimento legal para valorar el euskera como mérito en las zonas no vascófonas de Navarra, teniendo en cuenta que es una lengua propia de Navarra y que ya se hace con otras lenguas como el inglés o el francés.

El dictamen no es vinculante, por lo que el Gobierno no tendría por qué seguir las indicaciones del Consejo de Navarra para elaborar el nuevo decreto del uso del euskera en la Administración Pública. Aún así, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, apunta que "la experiencia muestra en esta y otras cuestiones que es positivo seguir las indicaciones" del Consejo de Navarra.

Remírez afirma que "es mejor no ponerse plazos. Lo importante no es cuándo se haga, sino cómo se haga". Eso sí, espera tenerlo cuanto antes porque es una "cuestión sensible" para la ciudadanía navarra.