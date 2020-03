La Real sueña en Miranda con otra final de Copa 32 años después

Da la sensación de que la Real no se merece llegar a la final de Copa. Que tendría más mérito el Mirandés y por tanto lo merece más. Y en eso no estoy de acuerdo. La Real está haciendo tantos merecimientos como el equipo de Andoni Iraola. Ha ganado todos los partidos marcando 23 goles, eliminando también a tres equipos de Primera, entre ellos el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Os pongo en contexto estos números para que entendáis cómo se ha trabajado en San Sebastián esta Copa. Y si para el Mirandés es histórico, también para la Real, que lleva más de tres décadas sin plantarse en una final copera. Argumentos para soñar tenemos todos, por encima de los paternalismos hacia el equipo más débil.

Los que somos de la Real también merecemos una final. Que parece que no, sólo por no ser de Segunda. Y estamos todos muy nerviosos, excitados, emocionados, ilusionados... Mucho, muchísimo. Tanto como los del Mirandés. No puede ser de otra forma, aunque no se lo crean. Ustedes ya saben de qué pie cojeo. Saben que estoy orgulloso de ser de Irún, que mi amor por el Real Unión y, sobre todo, el Club Deportivo Bidasoa es profundo. Mi aita (padre en euskera) me enseñó a quererlos. Los equipos de mi tierra. Es una herencia de la que me enorgullezco. También, claro, me hizo de la Real Sociedad. Porque él, siendo extremeño de nacimiento, es muy de la Real. Y yo crecí observando su gran afición txuri-urdin. Me la supo transmitir, y ahora yo no puedo evitar continuar con ese legado. Siento devoción por los colores azul y blanco. Sufro y disfruto al mismo tiempo.

Les cuento. Nací el año de la primera liga de la Real y tenía seis años cuando la Real ganó la Copa por última vez. Tenga vagos recuerdos de aquella final, pero sí me acuerdo de la emoción de mi padre. Y me he pasado toda la vida soñando con ver a la Real en una final. Pero por el camino hemos sufrido tantas decepciones que ya hasta había perdido la esperanza. Hasta que Imanol Alguacil nos ha rescatado. No se si pertenezco a esa llamada generación pérdida de la Copa de la Real, pero al menos me siento muy cercano a ella. Y en Anduva tenemos una oportunidad única e histórica de poner fin a todo eso, de volver a soñar en txuri-urdin. Porque ya nos merecemos ver por fin a la Real en una final. Nosotros también lo merecemos. No tengáis ninguna duda. Que parecemos los malos de esta película. Y nosotros también tenemos una larga historia de superación. No somos unos ricos apoderados que pagamos a golpe de talonario. También pertenecemos al pueblo, somos humildes y orgullosos. Mirad nuestra historia para comprobarlo. Por eso queremos esta final. Es momento de honrarla, equipo. Como ha dicho Imanol en Zubieta: “¡Vamos, a por ellos!”