Los trabajadores de Parques y Jardines de Santander no han cobrado la nómina de febrero, que suele llegar en los últimos días de mes, y piden, junto al PSOE, que se tomen decisiones y se desbloquee la situación del servicio, que lleva "dos años sin contrato" y con una deuda del Ayuntamiento a la empresa que ronda los 6,8 millones.



El portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, se ha reunido con el comité de Parques y Jardines junto al secretario general del partido en Santander, Pedro Casares.



El presidente del comité de Parques y Jardines, Óscar González, ha recordado que son 200 las familias que dependen económicamente de este servicio y se ha quejado de que ya hace meses que se avisó al equipo de gobierno de Santander (PP-Cs) de que la empresa no está cobrando.



González ha dicho que la deuda con la adjudicataria ronda los 6,8 millones de euros. "Y la empresa no es una ONG. Somos 200 personas que cada mes tenemos que sufragar nuestros gastos. Nos hace mucha gracia que la alcaldesa y el equipo de gobierno digan que los trabajadores son su preocupación", ha incidido.



El presidente del comité ha destacado que "el primer problema" ya está sobre la mesa porque los trabajadores tienen un retraso en su nómina.



Según ha añadido, lo último que saben es que los técnicos municipales están analizando el contrato, pero las decisiones no llegan. A su juicio de González, lo mejor sería remunicipalizar el servicio, pero no cree que esté en la idea del equipo de gobierno.



Fernández y Casares han subrayado la preocupación del PSOE porque la paralización del contrato de Parques y Jardines está afectando a los trabajadores.



Fernández ha criticado la gestión de los servicios públicos externalizados por parte del Ayuntamiento de Santander, que considera "una calamidad", y ha reclamado que en las adjudicaciones se deben garantizar los derechos de los trabajadores y también la calidad del servicio.



El PSOE de Santander, ha explicado, va a continuar su apoyo a los trabajadores y piensa presentar una moción para que el Ayuntamiento garantice el cobro de los salarios "en tiempo y forma".



Pedro Casares, por su parte, ha coincidido en que la situación en Parques y Jardines es "crítica" y ha insistido en que la preocupación de los socialistas es doble: por un lado, para que se garantice la calidad del servicio y, por otro, para que se mantengan los derechos laborales de la plantilla.



"Por primera vez en 25 años los trabajadores no han cobrado la nómina", ha lamentado Casares, que ha criticado además "el deterioro" en los servicios públicos de Santander, con ejemplos como la limpieza o las nuevas cocheras del TUS.



Casares ha agregado que el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti (Cs), que se ha pronunciado en favor de la calidad en las adjudicaciones de servicios municipales frente al precio, tiene en Parques y Jardines "la primera oportunidad" para obrar en consecuencia.



El PSOE quiere que se haga un nuevo pliego para Parques y Jardines en el que "se prime la calidad" frente a la oferta económica, y urge a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y al resto del equipo de gobierno para que se acelere esta cuestión.