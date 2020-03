Lola Rama y su valor añadido para reinventarse

El mundo de la moda es su pasión desde pequeña y comenzó a estudiar Arquitectura atraída por su parte más creativa. “Pero yo creo que el primer día de clase, ya me di cuenta de que aquello no era lo mío. La arquitectura tiene una gran carga técnica y matemática que no me iba” ha asegurado Lola Rama nada más comenzar su intervención en la sección Valor Añadido de Hoy por Hoy Cantabria,

junto a nuestra colaborada, la coach, Carmen Bielsa.

Aunque nacida en La Coruña, se define como una mujer cosmopolita, porque de niña vivió en Granada y Londres, hasta que su familia se instaló en Santander. Desdé aquí, se convirtió en referente en la moda infantil con la marca que creó junto a su amiga, socia y casi hermana, Celia Segurado: ‘El Lagarto está llorando’. Llegaron a tener más de 30 tiendas por toda España hasta que en 2015 se vieron obligadas a bajar la persiana porque los números no cuadraban. Hoy, casi 5 años después, es capaz de hablar, con la misma pasión que cuando nació el proyecto, de una etapa difícil de la que ha tenido que pasar el duelo para aplicar las enseñanzas que le deja ser capaz de reinventarse tras el cierre de su empresa. Algo que para ella no es un fracaso.

“Cuando llegué a la Universidad de Navarra tenía claro que quería estudiar Arquitectura, parecía que tenías que hacer algo importante y la moda en ese momento, no lo era. Enseguida me di cuenta del error y aunque reconocer a los 18 años que te has equivocado no era fácil, finalmente, a mitad de curso me pasé a Derecho” ha recordado Rama. Con su licenciatura en la mano, siguió formándose y consiguió ser la mano derecha de Antonio Pernas, ‘el Armani español’. “Era el trabajo soñado, viví la moda de España al más alto nivel, en el momento en el que se crea como marca” ha detallado.

Rama tiene claro que, ahora que se habla tanto del emprendimiento, “es algo maravilloso, pero hay que formarse y primero hay que trabajar para otro para poder crear tu empresa”. Ese momento, le llegó a ella, tras haber creado junto a la firma infantl Gocco, una primera línea de ropa denominada Locco. Tras eso y en el momento vital en el que formaba una familia junto a su marido Ricardo Cortines, decide instalarse en Santander para criar aquí a su hijo Ricky. Fue entonces, junto a Celia Segurado cuando comienza a andar ‘El lagarto está llorando’. “Me sentía preparadísima y solo tenía 30 años, pero había hecho muchas cosas y me había formado” ha recordado ahora Rama. Y la idea creció como la espuma. Llegaron a tener más de 30 franquicias, tiendas propias, showrooms y corners en El Corte Inglés y una tienda ‘on line’ que funcionaba muy bien. Lo hizo desde 2006, hasta que en 2015 la pata financiera del proyecto falló. “Cuando nos quisieron comprar no queríamos vender y cuando quisimos vender ya nadie nos quería comprar” ha reconocido ahora la empresaria.

Ahora, superado “el duelo” por la muerte de su sueño empresarial sigue vinculada al mundo de la moda. Da clases en el Máster de moda de Cesine, realiza trabajos de ‘consulting’ para otras compañías y ayuda a empresas que empiezan a crear su imagen de marca.