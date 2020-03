Los primeros auxilios y sus leyendas

El doctor Fernando Fabiani, en un intento de no hablar del omnipresente coronavirus, ha traído hoy un tema que, por mucho que se explique, sigue teniendo bulos y leyendas

Se trata de los primeros auxilios, algo que todos deberíamos tener claro para utilizarlos en el momento preciso. Por ejemplo, qué debemos hacer cuando nos sangra la nariz. La “sabiduría popular” dice que hay que echar la cabeza hacia atrás, sin embargo, según nuestro doctor, eso “es un error, porque lo único que se consigue es que nos traguemos la sangre”. Lo que hay que hacer es presionarse el lado de la nariz por donde se sangra y no con algodón “que se queda pegado y luego al arrancarlo, volvemos a sangrar”, sino con una gasa, 15 minutos y con la cabeza hacia abajo.

Otra situación que todos hemos vivido: mareos o desmayos. ¿Echar agua en la nuca? Pues, según Fabiani, no sirve para nada, sí hay que tumbar a la persona y ponerle las piernas para arriba.

¿Y qué hacer cuando alguien se da un golpe en la cabeza? ¿Qué no cierre los ojos, que no se duerma? Pues no hace falta, sobre todo si el traumatismo ha sido leve. Sólo si “hay vómitos, dolor muy fuerte de cabeza, o mareos hay que consultar al médico”.

Escuche la entrevista completa: