Las escasas lluvias hacen peligrar el riego extraordinario del olivar

Reunión de la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para planificar la campaña de riego en el olivar. El nivel de agua embalsada en la cuenca y las previsiones atmosféricas para las próximas semanas, podría afectar a las dotaciones de agua para el riego, incluso suprimir los riesgos extraordinarios para los meses de verano en la provincia de Jaén. Un asunto sobre el que han alertado desde la Unión de Pequeños Agricultores, tras el encuentro en el que se ha puesto sobre la mesa dicha posibilidad.

En el pasado año hidrológico solo se registraron 435 litros de agua por metro cuadrado de media en la provincia de Jaén. En el actual, desde el pasado mes de octubre, se han recogido 288 litros, lo que hace que los embalses estén actualmente algo por encima del 48 por ciento de su capacidad. Una circunstancia que, de no corregirse en los próximos meses con nuevas y cuantiosas precipitaciones, traerá consigo problemas a la hora de regar e, incluso, podrían verse perjudicados los riegos extraordinarios y de apoyo del olivar en el verano, hasta el punto de quedar suspendidos, tal y como ha manifestado el secretario de Organización de la UPA, Elio Sánchez.

Si bien es cierto que los datos aportados por el organismo de Cuenca evidencia una mejoría con respecto al inicio del año hidrológico, al pasar del 31,65 por ciento de capacidad al 48,14 por ciento, la escasez de lluvias en las próximas semanas y meses podría ser la causa fundamental por la que este año la campaña de riego se vea perjudicada.

Desde el colectivo agrario vuelven a reclamar al organismo de Cuenca que se comiencen a otorgar riegos en la Sierra de Segura a aquellas comunidades de regantes que tengan capacidad para aprovechar el agua de la Presa de Siles. También instan a la Junta de Andalucía a que delimite la zona regable de la comarca para utilizar ya la presa de Siles. "En la mesa de la Consejería tienen el informe que elaboramos, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén, sobre las posibilidades de riego en la Sierra de Segura.

"El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dijo, en la campaña electoral, que al día siguiente de que él fuera elegido solucionaría el tema de la Presa de Siles. Sin embargo, ya llevamos más de un año de Gobierno y aún no ha hecho nada, ni siquiera ha aparecido por la comarca para explicar por qué los olivareros de Segura no pueden regar todavía. Esto es lamentable, sobre todo cuando la propia Consejería de Agricultura tiene en su poder nuestro estudio de zona regable, que puede utilizar como base para delimitar el regadío de la comarca. Reclamamos una voluntad política que, hasta la fecha, no hemos visto por ningún lado", concluye Elio Sánchez.