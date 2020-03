La EMT pondrá en marcha la 'parada violeta' a partir del 23 de marzo

La EMT ha anunciado que el 23 de marzo, aprovechando la reordenación de líneas, pondrá en marcha, en las 12 líneas nocturnas y las líneas 89 y 90, el programa de ‘paradas violeta’. El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha explicado que estas 'paradas' se irán implantando progresivamente en toda la red nocturna de autobuses.

La iniciativa de las 'paradas violeta' pretende prevenir posibles situaciones de riesgo que pongan en peligro la integridad de las mujeres.

En realidad, no son paradas como tal, sino que la clienta puede pedir al autobús que pare lejos de una marquesina, siempre y cuando no suponga un riesgo para la circulación. Se implantarán de forma de experimental, aunque la idea es que se generalice la parada a demanda, como establece el nuevo reglamento de la EMT. Por su parte, la concejala de Igualdad, Lucía Beamud, ha manifestado que "ojalá no tuvieran que ponerlas en marcha".

Durante los próximos meses, toda usuaria que viaje sola o con otra mujer, podrá pedir al conductor o conductora, cuando suba al autobús, que quiere hacer uso de este servicio, e indicar el lugar en el que desea bajarse del vehículo.

Las Paradas Violeta están reguladas en el nuevo reglamento de la EMT, que fue aprobado el pasado mes de septiembre. Según establece la normativa, la usuaria deberá indicar dónde quiere viajar, siempre que esté dentro de la ruta del propio autobús, y se sentará lo más cerca posible de la cabina de conducción, dado que deberá bajar por la puerta delantera del vehículo, siempre sin poner en riesgo la circulación ni la seguridad de los pasajeros.