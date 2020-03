Cuenta atrás para el regreso de Maxi Gómez

Maxi Gómez fue operado con éxito en la tarde del martes en Barcelona por el Dr. Cugat de la fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. El jugador regresará a Valencia en los próximos días para iniciar el trabajo de recuperación.

El delantero se lesionó durante la primera mitad del encuentro que disputó el pasado sábado el Valencia ante el Betis. El tiempo estimado de baja se estima que no será inferior al mes y medio y se acercará a los dos meses. La ausencia del uruguayo es un contratiempo para los planes de Celades que, ahora mismo, sólo puede contar con Sobrino y Gameiro al 100%. Rodrigo Moreno, aunque está realizando parte del trabajo con el resto de sus compañeros, no está en perfectas condiciones. Manu Vallejo, por su parte, está en el proceso final de su recuperación pero no estará disponible para los próximos encuentros.

En el mejor de los casos, Maxi Gómez estaría fuera de la competición y se perdería siete encuentros que podrían ser más si el Valencia logra la remontada ante el Atalanta y se clasifica para los cuartos de final de la Champions. El club no podrá contar con el delantero ante Alavés, Atalanta, Levante, Real Madrid, Osasuna, Eibar y Villarreal. A estos siete partidos habrá que sumarles, seguramente, el Athletic Club y Granada.

Si la recuperación se aproximara a los dos meses, que no sería desorbitado, volvería en la jornada 35 para jugar ante el Valladolid en Mestalla. Si siguen avanzando rondas en la Liga de Campeones se perdería los cuartos de final y la ida de semifinales.

Esta será la lesión más grave que ha sufrido a lo largo de su carrera. En la pretemporada de 2018, cuando fichó por el Celta, estuvo 31 días “parado” por problemas en la rodilla.