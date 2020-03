La crisis del coronavirus lo acapara todo

Las crisis del coronavirus lo acapara todo. La preocupación de los ciudadanos por los contagios, las consecuencias en el día a día de los numerosos congresos, jornadas que se van suspendiendo por miedo al contagio, hasta el deporte afectado con partidos de Champions a puerta cerrada.

Y en breve, comienza una nueva comparecencia de la consellera de sanidad, Ana Barceló, para conocer la última hora, con cuatro nuevos casos, tres en la provincia de Alicante.

Sin duda otras noticias han pasado más de puntillas por las cabeceras de los informativos como el ERE anunciado en Ford. Son en principio 400 personas las afectadas, que no es una cifra menor, y sin la certeza de que no se pueda ampliar la cifra en un futuro. Y desde luego el coronavirus no ayuda en nada a la economía.