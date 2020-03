Rubén Blanco: "El Getafe es uno de los mejores equipos de la Liga"

El Celta sabe que este fin de semana tendrán un partido muy complicado. Los últimos resultados invitan al optimismo, el Celta ha mejorado en defensa y Rubén Blanco está contento, los vigueses son uno de los equipos menos goleados de la segunda vuelta y no han encajado en los últimos dos partidos, "son datos positivos, nñumeros a los que hay que darle la importancia que tienen. Sobre todo en la faceta defensiva en la que el equipo sufre mucho. No estamos encajando pero tampoco nos generan mucho". Clave en esta mejoría, Murillo "sobran las palabras. COn los partidos que está haciendo, nos aporta ese liderazgo que, quizá en algunos momentos no teníamos. Tiene mucha experiencia, conoce la Liga y jugó en equipos muy buenos".

El Getafe es el cuarto clasificado de la Liga y no va a poner las cosas fáciles. Si se adelanta en el marcador, el Celta sufrirá "ya vimos el partido de la primera vuelta aquí. Metieron el 0-1. Con ellos parece que existe la opinión general de que no hacen nada y muchísimo menos. Es un grandísimo equipo, hacen muchas cosas bien. Te crean muchas ocasiones aunque parezca que no hacen un juego vistoso".

La clave del partido en palabras de Rubén estará en superar la intensidad del Getafe "es un equipo muy intenso, que da importancia a todas las acciones. Ganando las pequeñas acciones individuales que tengamos, tendremos bastante ganado".