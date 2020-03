Fernando: "Yo creo en el ascenso"

Ganar para ver el futuro más claro. Fernando Martínez, que ha vivido etapas muy complicadas en el fútbol, considera que el Almería no se ha caído ni se ha rendido en la pelea por el ascenso directo. Seis jornadas sin vencer pesan en el equipo, en la afición y en la directiva, por lo que la visita del Deportivo se presenta como una de las últimas oportunidades de revertir la dinámica y seguir aspirando a la segunda plaza. El guardameta comentó que el fútbol va a de dinámicas y al Almería le está costando salir de la negativa más de lo revisto: “Los resultados no dependen siempre de querer o estar bien. Son dinámicas. Con un resultado que nos venga de cara veremos la mejor versión del Almería. Veo al equipo más recuperado, pero nos falta esa victoria para reforzarnos anímicamente”.

El técnico

Con dos puntos de dieciocho, todas las miradas apuntan al banquillo, a José María Gutiérrez, ‘Guti’. Como uno de los capitanes, Fernando deja bien claro que los jugadores defienden el trabajo de su míster: “Es normal que se hable de esto, pero el vestuario va a muerte con el entrenador y creo que las sensaciones son buenas a falta de un resultado para que todo se vea diferente. De lo que se diga en el exterior no hablamos”. En este sentido, y a falta de doce jornadas para el final, Fernando no se da por vencido. Cádiz y Real Zaragoza han dado un salto importante hacia Primera, y aunque el Almería no depende de sí mismo, promete dar batalla para subir por la vía directa, tal y como pide el presidente Turki Al-Sheikh: “Está todo por decidir y no renuncio a la segunda plaza. Hace seis semanas éramos líderes recortándole once puntos al Cádiz. ¿Por qué no ahora?. Sigo creyendo en el ascenso directo”.

Reaccionar

Todo lo que no sea ganar al Deportivo aumentaría las dudas alrededor del Almería. El cancerbero murciano prefiere pensar en positivo y arropar a unos compañeros que tratarán de dar carpetazo a la peor racha de la campaña: “Cuando no llegan los resultados parece que se ve todo negro, pero en el vestuario no es así. La unión es grande y queremos lograr un buen marcador”.

El Deportivo

Encadenó siete victorias desde la llegada de Fernando Vázquez, si bien en las últimas fechas acumula dos empates y una derrota. Solo dos puntos separan a los gallegos del descenso, por lo que Fernando quiere jugar con la ansiedad y la presión del rival para sacar adelante un partido crucial: “El Deportivo es de los mejores en la segunda vuelta. Nosotros jugamos en casa y se debe notar desde el inicio para cortar esta mala racha”. Las dinámicas marcan mucho y en el Almería solo piensan en positivo.