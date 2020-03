La Fiscalía mantiene la petición de dos años y medio de cárcel para el acusado de abusar de una menor

La Fiscalía ha mantenido la petición de pena de 30 meses de prisión para el acusado de realizar tocamientos a una adolescente de 14 años cuando jugaba en un parque de Gijón el pasado mes de julio.

El Ministerio Público sostiene en su escrito que el acusado se encontraba sobre las 18:00 horas del 8 de julio de 2019 en unos jardines en Gijón cuando vio que una menor de 14 años se encontraba jugando escondida tras una columna y aprovechó que estaba sola para someterla a "diversos tocamientos".

En la vista oral celebrada este miércoles a puerta cerrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, la Fiscalía ha mantenido su acusación por un delito de abuso sexual a menor de dieciséis años, así como la petición de dos años y seis meses de cárcel.

El acusado se ha declarado inocente y ha pedido su libre absolución, al tiempo que su defensa ha considerado que hay una "carencia absoluta de pruebas" para condenar al acusado.

La menor, por su parte, ha mantenido que los hechos se produjeron pero ha afirmado que los tocamientos sucedieron en un garaje y no detrás de unas columnas como aseguró en un primer momento, han informado fuentes judiciales.

Como testigo ha declarado una vecina de la urbanización donde viven la joven y el acusado y ha asegurado que no vio ni notó "nada" y que el 8 de julio fue un día normal, ya que el acusado, padre de un niño de 3 años, llevaba años jugando con la menor en el patio interior de urbanización.

"No se tienen pruebas y las pocas que había no se sostenían", ha afirmado la defensa que ha remarcado que "no coinciden" las horas en las que la menor dice que subió a casa y la testigo sostiene que no vio ni notó "nada". Además, ha indicado que durante la instrucción no se han hecho estudios psicológicos a la menor que, además, está en tratamiento por hiperactividad.