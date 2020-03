Babin no pierde de vista el playoff

A pesar de que en toda la temporada el Sporting no ha demostrado ser candidato real al playoff, el vestuario rojiblanco no pierde la esperanza de verse arriba. Para aspirar a ello será clave el mes de marzo, que a ojos del central Jean Sylvain Babin será la fase clave para definir los objetivos del equipo en el desenlace de la temporada. "Si todo va bien podremos aspirar a más, pero si va mal no habrá otro remedio que alcanzar los 50 puntos y pensar en la temporada siguiente", reflexionaba el central, que podría reaparecer el domingo ante Las Palmas una vez superada su lesión.

Durante el mes de marzo el Sporting disputará cuatro partidos: recibirá a Las Palmas, tendrá dos desplazamientos consecutivos a La Coruña y Alcorcón y cerrará el mes afrontando el derbi de El Molinón contra el Oviedo. Todos los rivales, salvo el Alcorcón, son rivales directos de los rojiblancos en la lucha por la permanencia. Babin aún piensa que, si el Sporting suma muchos puntos, dejarán de serlo porque en Gijón se podrá pensar en otros objetivos.

Recuperado de su lesión y trabajando ya con normalidad junto a sus compañeros, Babin analizaba en Mareo el momento que vive el equipo. "Creo que el equipo ha mejorado bastante en las últimas jornadas", decía el central de Martinica. Considera que haber visto al equipo desde fuera en los partidos más recientes le da una ventaja, porque es capaz de elaborar un diagnóstico del problema del Sporting, que para el defensa es "la tendencia a perder el orden cuando vamos perdiendo".

La recuperación de Babin hace pensar que el Sporting recibirá a Las Palmas con, al menos, un central en el terreno de juego. Algo que no sucedió en el último partido, en Ponferrada, donde Djukic apostó por una defensa con cuatro laterales. "El míster hace lo que puede con la plantilla que tiene", respondía Babin cuando se le preguntó por esa zaga inédita.

Si Babin suponía la cara en Mareo por la confirmación de su recuperación (pendiente de recibir el alta médica en las próximas horas), la cruz la protagonizaba el otro central titular, Marc Valiente, que estará al menos diez días más de baja al sufrir una microrrotura fibrilar. El lateral Bogdan empezaba este miércoles la rehabilitación de la cirugía a la que fue sometido el lunes.