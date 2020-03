Aythami: "Tenemos que gestionar mejor y cerrar los partidos"

Desveló que para el vestuario “cada partido es vital. Después de esta racha que llevamos sin ganar decir otra cosa no cuadra. Dentro de lo mal que supone no ganar, estamos tranquilos porque el equipo está haciendo muchas cosas para ganar. Estamos generando más para ganar que para perder y en más de un partido hemos merecido ganar. Espero que este próximo domingo podamos lograr los tres puntos que en este 2020 se nos resisten”.

Cuestionado por la salida del director deportivo, Rocco Maiorino, argumentó que “me llevo con él de manera espectacular; como yo, el resto de compañeros. No se ha separado ni un solo metro de nosotros desde pretemporada y nos ha acompañado en los viajes y en cada entreno. Cada vez que necesitábamos algo estaba ahí. El ‘presi’ ya habló un poco por encima de su salida y nosotros tenemos que centrarnos en el día a día. Es una muy buena persona y siempre estaba para ayudarnos y así se lo hice saber cuando lo llamé; le dije que viniera al vestuario a despedirse del grupo porque su relación era muy buena”.

No habló con el mismo cariño del sustituto, Luis Helguera, que cuando era secretario técnico amarillo propició su salida rumbo a Córdoba, explicando que “son decisiones del club y no quiero valorarlo; nada mas que decir”. Pero se le insistió y añadió que “lo conozco de la otra época y cada uno es como es. Sabe el trabajo que tiene que hacer y que todos estamos aquí para ayudarnos. Los más importante somos los jugadores y lo único que le pido al club es dejar trabajar al míster como hasta ahora en unas instalaciones magnificas. Lo único que deseo es que ganemos”.

Preguntado sobre la mala relación entre Toni Otero, secretario técnico, y Rocco, explicó que “su supuesta mala relación no influyó en el grupo. Desde pretemporada estamos centrados en que el vestuario tenga buen rollo y una buena sintonía. Su mala relación y las cosas que pudieran pasar es solo entre ellos porque nosotros estamos fuera de eso. Todo lo que venga del exterior no dejamos que nos influya. Todo lo negativo que venga fuera del vestuario no nos afecte y únicamente que todos estén bien, felices y ayudar a solucionar los problemas que puedan aparecer. Esa es la única manera conozco para salir adelante, a pesar de esta racha negativa”.

El presidente Miguel Ángel Ramírez ha dicho que le encantaría que el entrenador Pepe Mel siguiera mucho más tiempo porque está contento con su trabajo, añadiendo el defensor de Arguineguín que “yo estaría encantado que continuara. No solo por él, sino por todo el cuerpo técnico. Hay un muy buen ambiente y ganas de revertir esta mala racha. Tengo muy buena relación con él y hoy nos vamos de comida porque invita el míster. Su continuidad sería una muy buena noticia para el equipo. Está apostando por los jóvenes y sacando canteranos. Como dije antes, el trabajo es bueno porque a pesar de no ganar estamos más cerca de ganar que de perder. Creemos en el trabajo que está haciendo y va a seguir siendo así hasta el final. Si sigue será una buena noticia para nosotros y para el club. A pesar de esta racha que llevamos, no es normal que se ratifique al míster, y eso demuestra que lo único que todos deseamos es ganar y cambiar esta dinámica”.

De cara al partido de este domingo ante el Sporting de Gijón argumentó que “les hemos visto jugar y presionan mucho y fuerte. Sabemos que el Molinón es un campo donde su gente les lleva en volandas. Tendremos que intentar hacerles un partido incómodo donde debemos saber gestionar la situación cuando tengamos el balón y cuando lo tengan ellos ser más fuertes. El otro día, ante el Málaga, a penas tuvieron una ocasión y terminamos uno a uno. Tenemos que gestionar mejor y cerrar los partidos; a veces hacerlo los partidos feos para llevarnos los tres puntos”.