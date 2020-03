Víctor López: "Estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir"

El Soliss FS Talavera lograba este pasado fin de semana una victoria a domicilio por 2-6 frente al Manzanares FS en el derbi regional y Víctor López era el encargado de analizar y valorar la cita en el post – partido.

“Creo que en la primera parte a lo mejor no estuvimos todo lo acertados que deberíamos en el juego, pero la segunda parte creo que fue nuestra y realizamos un gran partido”, analizaba el madrileño. El jugador del conjunto talaverano destacaba el mérito de una victoria y además por 2-6 en un Pabellón ‘Antonio Caba’ que hasta hace pocas fechas estaba siendo un fortín para el conjunto local: “Ya hemos visto que aquí no ha ganado mucha gente hasta la fecha y por algo será.

El cierre destacaba que “la clave estuvo en la segunda parte. Creo que nosotros generamos bastante y estábamos con confianza, por lo que estaba claro que el gol iba a llegar y llegó. Cierto es que ellos nos empataron, que no era lo justo, pero a partir del 2-2 el equipo siguió creyendo, siguió haciendo las cosas bien y al final pudimos sentenciar”.

Anécdota curiosa fue la consecución del 1-1 donde él participaba ejecutando un remate que era desviado por Sergio y ante la pregunta de a quién se le otorgaba el tanto comentaba lo siguiente: “Aquí no nos vamos a preocupar por el tema de si el gol lo he marcado yo o lo marcó Sergio, que fue de él. Mi misión no es la de marcar, es la defender”.

Tres puntos valiosos son para Víctor López y además llegan antes del parón por la Copa de España: “La situación es perfecta, además nosotros somos un equipo semiprofesional, por lo que nos va a venir muy bien esta semana para descansar y además haciéndolo con victoria es mucho mejor”.

“Nos vamos de este partido con una inyección de moral grande. Estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir”, añadía el cierre de un conjunto de Talavera de la Reina que volverá a competición el próximo 14 de marzo en casa frente al Ciudad de Móstoles en el Primero de Mayo.