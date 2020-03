El PSOE anuncia una enmienda a la totalidad y Unidas Podemos mantiene su negativa a las cuentas municipales

Los dos primeros encuentros que ha mantenido el primer edil, Luis Barcala, con la oposición para intentar negociar un apoyo a los presupuestos municipales en la próxima sesión plenaria se cierran sin ningún acercamiento con los portavoces del PSOE y Unidas Podemos.

De hecho, el líder socialista, Paco Sanguino, a la salida de este encuentro ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad porque las cuentas de "Barcala no son las que necesita Alicante. Son insuficientes, con escasas inversiones y perjudiciales para las familias con menor poder adquisitivo".

Asegura Sanguino que las inversiones no están detalladas, "lo que evidencia que no las va a cumplir", matiza. Critica también el mantenimiento de la rebaja del IBI del 5 %, "que no ayuda en nada a las familias más necesitadas pero sí supone una pérdida de 4,5 millones en recaudación que podría servir para no recortar en servicios básicos".

El portavoz socialista ha indicado que el presupuesto en Alicante solo crece un 1,65 %, mientras que Valencia lo hace en un 5,8 %, y en Elche un 14 %. "Estos datos son reveladores y nos indican que los presupuestos son insuficientes y mediocres", añade.

Por último, Sanguino se cuestiona la credibilidad del alcalde "cuando prometió 50 millones en inversiones el pasado septiembre, que pasaron a convertirse en 28 y, ahora, resulta que son solo 15 millones los que se presupuestan en 2020. ¿Quién se puede fiar de Barcala?", concluye.

A Unidas Podemos tampoco le convencen

Tras la breve reunión con el PSOE, Unidas Podemos ha acudido al encuentro con el bipartito con una batería de cuarenta propuestas para luchar contra la emergencia social y climática, junto a otras de carácter impositivo.

Su portavoz, Xavi López, tras preguntar por las partidas destinadas a Cooperación y LTGBI, entre otras cuestiones, asegura que no han salido convencidos con las explicaciones del bipartito.

Además, López también ha lamentado que Barcala haya ratificado las palabras de la edil Julia Llopis, asegurando que el Ayuntamiento no va a tramitar las ayudas de emergencia habitacional de la Generalitat.

"Estamos tan lejos de la abstención en el Pleno como antes de la reunión. Hemos salido con una sensación de receptividad por parte del bipartito, pero vemos muy complicado aprobar un presupuesto a quien boicotea de manera sistemática las políticas sociales del Botànic", ha señalado.

Por su parte, el alcalde Luis Barcala critica la falta de propuestas del PSOE, aunque agradece a Sanguino que acudiera a la cita. Y sobre Unidas Podemos, asegura que ha sido una reunión productiva, más allá de las diferencias entre ambas formaciones.