Mar Alcalde no presentará candidatura en la asamblea extraordinaria que celebra este viernes la agrupación local socialista de Aranda para elegir una nueva comisión ejecutiva. La que ha sido su secretaria general desde el 23 de noviembre de 2017, hasta que el 27 de enero de este año se disolvió este órgano al dimitir en bloque diez de los doce componentes, no está dispuesta a competir con el aparato del partido en una situación en la que se siente en inferioridad de condiciones al echar en falta en el censo de afiliados más de una treintena de personas que han pedido su ingreso tras el estallido de esta crisis sin que su solicitud se haya tramitado a tiempo para poder votar en esta cita. Aunque la gestora provisional nombrada para convocar esta asamblea alega que se ha seguido a rajatabla lo que establecen los estatutos del partido respecto a estas nuevas afiliaciones, Mar Alcalde considera que hay muchas ambigüedades al respecto en esa reglamentación y el hecho de que estas personas, que podrían inclinar la balanza hacia el sector crítico, hayan quedado apartados de este proceso se debe más bien a una cuestión arbitraria. “Ante esta falta de participación, ante esta debilidad democrática, este déficit de ejercicio de democracia interna, está claro que el aparato no quería que tenga opción de presentarme a la asamblea extraordinaria y no voy a presentar candidatura , pero desde una posición crítica lo que si vamos a hacer es trabajar para cambiar el Partido Socialista Obrero Español desde dentro, con ganas, con ilusión y sobre todo con un objetivo un objetivo claro”, manifiesta Alcalde.

Lo cierto es que el censo oficial de la agrupación socialista de Aranda es actualmente de 93 afiliados. Dice Mar Alcalde que esa cifra no representa a los 5.012 votos que el partido tuvo en las últimas elecciones municipales. Considera que hay mucha gente que quiere un PSOE renovado, que represente la realidad social actual y más participativo. Con este objetivo, la ex secretaria general da este paso atrás en este momento con el propósito de seguir trabajando en esta nueva etapa para presentar el año que viene en la próxima asamblea ordinaria, de la que tendrá que salir una nueva ejecutiva, una candidatura alternativa que apueste por este cambio. “En la próxima asamblea ordinaria el año que viene habrá una candidatura alternativa al aparato; nosotros desde luego trabajamos para los ciudadanos, para los vecinos, para los arandinos y sentimos profundamente el espectáculo tan lamentable que se ha dado después de haber ganado las elecciones, después de que hayan depositado la confianza en un proyecto y las cosas hayan salido de esta manera; este circo desde luego algunos no lo queríamos, pero está claro que otra gente lo ha querido así y así ha sido; nosotros queremos un PSOE con un proyecto para Aranda de Duero y con un proyecto de ciudad progresista que avance y que sea moderna”, añade la ex secretaria general.

Mar Alcalde considera que “la voluntad de la militancia se ha quebrantado” con esta jugada del aparato de la dimisión en bloque, que asegura que ya estaba planificada desde antes de las elecciones.

Mientras tanto, aunque reconoce que la relación interna del grupo municipal no pasa por sus mejores momentos, no pasa por su cabeza otra opción que la de continuar con su acta de concejal y seguir siendo la portavoz si la nueva ejecutiva y el propio grupo no deciden otra cosa. Lo mismo ocurre con su cargo como diputada provincial, que acecha su compañero Ildefonso Sanz como primer suplente, del que dice que sólo le podría apear su renuncia voluntaria o fallecimiento.