Acorán se decanta por la victoria de la Deportiva

Este próximo domingo el CD Tenerife recibe a la SD Ponferradina en el Rodríguez López. Un futbolista que ha vestido las dos camisetas es el tinerfeño Acorán Barrera. Quien en la actualidad se encuentra en el AEK Larnaca de Chipre desde hace cuatro campañas. En micrófonos de Radio Club Tenerife el ex canterano ha explicado que a pesar de la última derrota ve a los de Baraja en una buena dinámica. Aunque espera que, “se distancien de los puestos de abajo para que no acaben sufriendo a final de temporada”.

En cuanto a la Ponferradina afirma que está mejor por resultados, pero “cada partido es diferente”. Al ser cuestionado por el equipo que prefiere que gane en esta jornada reconoce tener “el corazón dividido”. Pero admite que se decanta por el conjunto berciano. “He estado muchos años y tengo muy buenos recuerdos tanto en lo profesional como en los personal”, sentencia. Otro viejo conocido por la afición del representativo tinerfeño es José Naranjo. El onubense se unió en forma de cesión al Larnaca en este mercado invernal. Barrera cuenta que el andaluz no ha tenido ningún problema de adaptación. “Estamos contentos con él, porque es un gran jugador y nos está ayudando”, apunta. Además, tiene confianza en que les ayude a conseguir los objetivos de cara al final de la campaña.

El isleño comenzó su carrera profesional en las filas del conjunto de chicharrero cuando estaba en primera división. Al recordar esa época Barrera señala que tuvo continuidad pero su salida fue amarga. “Como todo canterano si cumples diez partidos en el primer equipo, pues te hacen ficha en el primer equipo”, explica. Sin embargo, el canario al llegar al noveno encuentro se le apartó en mitad de la competición. “En el vestuario se me prometió que aun así se me haría el contrato”, afirma. Tras su salida del conjunto isleño Acorán pasó por varios equipos de la Segunda División B. Hasta que llegó a la SD Ponferradina, equipo en el que consiguió asentarse durante seis temporadas. En 2016 abandonó la escuadra de Ponferrada en busca de “una experiencia nueva”. Lo que más le sedujo fue la posibilidad de disputar la previa de la Europa League. “Por mi edad no entraba en mi cabeza disputar una competición europea”, finaliza.