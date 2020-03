Tino Tovar: "En el Falla se busca una letra que levante el teatro y eso no es Carnaval de Cádiz"

Tino Tovar ha vuelto al concurso por la puerta grande. Con Oh Capitán My Capitán! ha logrado el primer premio en comparsa y además ha sido galardonado con el premio Baluarte de Carnaval, sucediendo así a Martinez Ares y Juan Carlos Aragón. El autor gaditano pasó por los micrófonos de SERxCuatro para hacer balance del concurso y contar sus sensaciones después de un año muy intenso y emotivo.

El autor reconoce que con los premios conseguidos en este carnaval está en una nube. "Regresar al carnaval y conseguir el primer premio, la aguja de oro y ahora el premio Baluarte es para estar en una nube, con los pies en el suelo, porque la vida sigue y esto es el carnaval, que durante equis tiempo te tiene en las nubes".

Tovar reconoce que "ganar es la guinda, es lo máximo, pero me quedo con los cuatro días de concurso y lo que disfrutó la comparsa. He venido de otra manera y he disfrutado el carnaval de otra manera. He sentido nervios de los que gustan y de los que gustan tener".

Sobre la forma de hacer su comparsa, Tino entiende que "los pasodobles que recuerdo son los que tienen intención poética. Ahí es donde un autor marca la diferencia. Los temas de crítica social se tocan rimando a la bulla y con un remate final diciendo una barbaridad".

Entiende Tino que "en el teatro se busca una letra que levante al teatro y eso no es el carnaval de Cádiz. El carnaval de Cádiz es la crítica social y hacer un pasodoble de manera original y con crítica sin insultar a nadie. Eso hay que saberlo valorar".

Valora Tino el actual concurso y entiende que este año funcionó bien, aunque le "gustaría que se fuera más arriesgados y atrevidos con el concurso, pero dentro de la rutina, fue un buen año".

El formato de este año del concurso era con la fase preliminar sin puntuar y por eso Tino reconocía que "algunos dicen que el concurso empieza en cuartos y me parece que no se lo creen ni ellos. Yo tengo pasodobles de distinta temática y me gusta empezar el concurso de una manera y por eso no son peores ni por eso empieza el concurso en cuartos. Los puntos empezarán, pero para los que empezamos que digamos que el primer día no es el más bonito del concurso... qué mas te da que te lo puntúen".

y añade, "al Falla no se puede ir pensando en que te puntúan o no. Al Falla hay que ir a vivir aquello como una experiencia única que es. Todo el mundo pendiente de ti y de un trabajo de un año entero. Cómo pueden decir eso, el primer día es el más bonito. a mi es el que más me marca. Mis recuerdos son que el primer día se canta el pasodoble que se queda para todo el año".

También valoró la modalidad de chirigotas de la que dijo que "por los años que lleva en el Carnaval, Selu es el Paco Alba de las chirigotas. Selu es un talento que nos dio al Carnaval mucho"..

Puedes ver la entrevista completa en video en nuestro canal de Youtube.