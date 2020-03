Hay esperanza para el CL Campitos. El único club santacrucero de lucha denunciaba este martes en la SER que se quedaba en una situación muy complicada sin subvención por parte del Ayuntamiento. Pues bien, un día más tarde, la concejala de Deportes del consistorio capitalino, Elena Mateo, ha enunciado en 'Radio Club Deportivo' que los presupuestos no están cerrados.

"Nosotros no nos negamos a ayudar al Campitos ni a establecer una subvención nominativa para este club de lucha, y seguimos en la misma situación. No hemos votado en contra de que se introduzca una subvención; hemos votado en contra de una moción de Coalición Canaria [que planteaba esta subvención]", esgrimió la edil socialista.

Mateo subrayó que "el presupuesto puede ser modificado en cualquier momento del año" y que el Ayuntamiento no se niega "a una subvención nominativa o no nominativa; o a cualquier otra colaboración". "El Campitos no se ha quedado sin subvención para 2020", reiteró.

También negó que haya ningún componente de 'vendetta' política. "No hemos modificado nuestra posición respecto al pleno. Ya en el pleno se señaló que por favor esperaran", adujo Mateo, quien esperará a que el Campitos presente las justificaciones que el club tiene pendientes (y para lo cual está aún en plazo).

"Si las necesidades del club se pueden cubrir o sufragar, lo podemos hacer. No nos hemos cerrado a esa opción", cerró.

La versión del Campitos

El CL Campitos sostiene que la edil manifestó en el pleno que no era posible cambiar el presupuesto y ahora ha reculado; que habían recibido por parte de Elena Mateo y de Patricia Hernández el mensaje de que ellas "no ven" la necesidad de una subvención nominativa y que no han recibido réplica al escrito que presentaron al consistorio capitalino en noviembre. Asimismo, recuerdan que otros clubes pertenecientes a otras disciplinas deportivas sí han visto aprobadas subvenciones específicas para ellos, como por ejemplo el club de La Piruleta, el CN Echeyde o el CV Cuesta Piedra.