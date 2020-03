Pochola Hernández: "Oportunidades como la de Qatar no se pueden dejar escapar"

La copiloto oficial del equipo Metal Lube Rally Raid, Pochola Hernández ha regresado de Qatar, cargada de vivencias y experiencias tras haber participado en el rally “Qatar Manateq Baja” perteneciente al Cross Country, formando un equipo totalmente femenino junto a la conocida piloto alemana Edith Weiss que la elegió para sentarse en la baquet del copiloto y así ser el primer equipo femenino que participara en Qatar, con la consiguiente reivindicación de la integración femenina en este deporte.

Pochola Hernández en la salid de Qatar / Cadena SER

A su regreso a España, Pochola Hernández ha intervenido en el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda – Cadena SER para contar su experiencia reconociendo que “todavía estoy algo cansada, aunque cuando el cansancio es por algo que te gusta, merece la pena” añadiendo que “a pesar de que al principio sí que te lo piensas por la situación de la mujer en ese país y de que te sorprende que hayan pensado en ti para ir a competir a Qatar además de hacer el viaje yo sola cuando estoy acostumbrada a hacerlo acompañada por mis compañeros de equipo, la verdad es que ha ido todo muy bien” enfatizando en que “oportunidades como la de competir en Qatar, no se pueden dejar escapar y me llamó mucho la atención de reivindicar la figura femenina en el mundo del motor”.

Pochola asegura que la experiencia “ha sido totalmente positiva, con una organización de la carrera impresionante y trato muy bueno por parte de la federación catarí. No he tenido ningún problema y si lo he tenido me lo han solucionado rápidamente”.

equipo femenino Pochola Hernández formó parte del único equipo totalmente femenino con la alemana Edith Weiss como piloto

La copiloto del Metal Lube Rally Raid ha destacado también la dureza de la prueba “con una navegación muy difícil” lamentando que no hubieran podido terminar por un problema eléctrico en el coche.

Este año, además, el equipo Metal Lube Rally Raid, Jose Augusto González “Capu” y Pochola, va a dar el salto al Mundial de Bajas en el que han participado anteriormente en las pruebas de Portugal y España. Esta vez ampliará con Italia, Hungría y Polonia a bordo de un Nissan Pathfinder y en la categoría T2, intentarán conseguir el título mundial.