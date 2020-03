Emilio Martín: "Hubiera sido cruel tener que retirarme así"

El onubense Emilio Martín ha publicado en redes sociales un vídeo en el que confirmaba su participación en el Campeonato de Europa de Duatlón de Punta Umbría, al tiempo que confesaba el motivo por el que había albergado dudas en los últimos días a pesar de que no saliese a la luz pública. Tras varias pruebas médicas se le ha descartado una lesión coronaria que podría haberle obligado, no sólo a no disputar el campeonato, sino también a poner punto y final a su carrera deportiva antes de lo previsto. Tras el anuncio, hemos hablado con él en una extensa charla en la que hemos podido conocer cómo han sido estas dos semanas para él y cómo afronta el reto del sábado en su tierra. Dale al Play!!