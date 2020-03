El fútbol sala fue injusto con el Jaén Paraíso Interior

No pudo ser y el Jaén FS no jugará la semifinal de la Copa de España tras perder frente a Valdepeñas por 0-1. Por ocasiones, por dominio y sobre todo por juego, el equipo amarillo mereció mucho más pero se encontró con la barrera infranqueable del portero manchego Edu que lo paró todo, incluso un doble penalti de Carlitos a falta de tres minutos para el final del partido.

Los jienenses vuelven a casa entre la desesperación y el deber cumplido, ya que hicieron todo lo que hay que hacer para ganar un partido. Como es lógico el rival también juega y ofrece sus armas; el Valdepeñas tuvo en Edu Sosa su jugador más destacado con aciertos a veces inverosímiles pero eficaces.

El entrenador del Jaén FS, Daniel Rodríguez, durante un momento del partido. / Jorge Zapata (EFE)

Alan Brandi fue el jugador que más se prodigó en el disparo junto con Michel, ambos tuvieron las ocasiones más claras; en una, el guardameta luso manchegó adivinó la trayectoria del balón; en la otra, los lanzamientos del de Mengíbar fueron repelidos por el larguero y el palo derecho de la portería de Valdepeñas. Mucho dominio y ocasiones pero ningún resultado.

Por su parte, los de Valdepeñas buscaban la contra y cuando estuvo delante de Fabio, éste resolvía una y otra vez. Esa fue la tónica del partido en su conjunto; más dominio para el Jaén FS y tímidas llegadas de los manchegos.

A falta de casi tres minutos Carlitos falló lo que nunca suele fallar, un doble penalti; o mejor dicho, el portero adivinó el lanzamiento del gaditano; ahí pudo estar el partido. Sin embargo cuando ya se pensaba en los penaltis, el valdepeñero Catela al lanzamiento de falta introducía el balón en la portería jiennense, ver para creer. Faltaban 21 segundos y no habría tiempo para más. El Jaén FS se quedó fuera de la Copa de España en cuartos de final de manera injusta; ya sólo toca pensar en la final foor de la Copa del Rey y en la liga.