Juan José García Vílchez, "No tardare en volver a vestirme de naranja, aunque sea en otro pueblo"

Cese-Dimisión, ayer, del presidente de la Agrupación de Voluntarios del Grupo de Protección Civil de Jódar, Juan José García Vílchez, así lo ha comunicado el mismo, a través del grupo de wassap de la Agrupación, tras una reunión con el concejal de Hacienda, José Luis Hidalgo, que precisamente fue quien lo ratificó, en julio de 2011, tras haber sido nombrado por el anterior equipo de gobierno, presidido por José Luis Angulo, en marzo de ese mismo año (21 de marzo de 2011).

El cese se ha hecho efectivo, con el escrito, presentado por el propio García Vílchez, en el registro de entrada del Ayuntamiento de Jódar, dirigido a la alcaldesa, dando a conocer su intención de entregarle, a ella misma, las llaves de la Base, donde ha dejado la uniformidad y material.

Ya hace meses, el propio García Vílchez, había presentado la dimisión, por iniciativa propia, que no fue aceptada por los responsables del ayuntamiento, por lo que se mantenía en el cargo.

En cualquier caso una situación que pone final a un periodo de incertidumbre, con notable descenso de voluntarios/as, que ha pasado de más de 80 a apenas una decena, que incluso ponían en peligro la prestación de servicios o, como el caso que pudo comprobar esta redacción, el deficiente desarrollo de estos. En la última carrera urbana ‘San Silvestre-Ciudad de Jódar’, el pasado mes de diciembre, algunos de los voluntarios, permitían el acceso de vehículos, a la calle General Fresneda, en el transcurso de la prueba, con el consecuente peligro para la integridad de los participantes.

Desde el Ayuntamiento de Jódar, nos confirman el nombramiento de Pedro Marcos Calvente, número dos del propio García Vílchez, como nuevo jefe. Este nada más tomar posesión ha hecho una llamada a la integración y reincorporación de voluntarios, que han abandonado la agrupación en los últimos años.

Juan José García Vílchez se mantenía en el cargo desde el 20 de julio de 2011, que tenía lugar el acto de presentación de la Agrupación, con la entrega de diplomas a los primeros (35) voluntarios, tras un primer cursillo de formación, con la presencia del entonces alcalde, José Luis Hidalgo, y el, entonces, delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Felipe López.

Reacción del propio Juan José García Vílchez, aunque le habíamos ofrecido nuestros micrófonos, lo ha hecho en su perfil de una red social, en la que manifiesta, que no tardará en vestirse de naranja, aunque sea en otro pueblo, transcribimos íntegramente.

“Ayer, tras 8 años de JEFE DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE JODAR, fui cesado por el concejal de Hacienda, tras una reunión informal en el cual se me aconsejo que dejase la Agrupación, tras varias quejas a la Presidenta-alcaldesa de varios voluntarios sin dirigirme a mí para poder ver si es verdad o no.

Aunque se reconocía mi gran labor en estos 8 años, crear una Agrupación desde cero, sin recursos materiales y humanos. Se me invitaba una vez más a dejar paso a otro jefe.

Mucha desilusión pero a la vez, con la conciencia muy tranquila, me voy como entre, con la cabeza bien alta y con muchas amistades.

Un POLÍTICO ME PODRÁ ECHAR DE UNA AGRUPACIÓN, pero JAMÁS de mi VOCACIÓN PROTECCIONISTA.

Empecé como voluntario en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de ÚBEDA, en el cual estuve aproximadamente 5 años.

Mi sueño y deseo era fundar una agrupación en JODAR y ese sueño se cumplió en 2009, aunque oficialmente empezó a andar, en septiembre del 2011.

Han sido 8 años, llevando el nombre de la Agrupación en Peal de Becerro, Huesa, Beas de Segura, Ronda, Porcuna, Baeza, Jaén... en donde llegué a crear muchas amistades.

Se deja una agrupación con una base equipada, 4 vehículos, puesto avanzado en el ferial... y sobre todo, potencial humano.

No tardare en volver a vestirme de naranja, aunque sea en otro pueblo, ya que en mío no me quieren... volveré a mis raíces, fuera de JODAR, pero con más experiencia e ilusión.

La política no reconoce los esfuerzos ni agradecimiento, son puestos políticos, que hoy vales mucho y mañana nada.

Quisiera agradecer a quien me dio la oportunidad de crear ese sueño, a los que durante 8 años, han estado junto a mí haciendo servicios, horas de convivencia... apoyo en los malos momentos... y sobre todo a mi familia que supieron comprender mi sueño…

MI COLOR NARANJA lo llevare siempre en el corazón... junto a mi color preferido VERDE...

Hay que seguir adelante y sé que desde arriba en el cielo hay una estrella que me iluminara... mi querido padre”.