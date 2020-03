El gobierno de Ayuso recorta en 700 euros la ayuda por alumno que vuelve al sistema educativo

La Comunidad de Madrid ha reducido este año la ayuda que concede por alumno a los jóvenes de más de 16 años que abandonaron los estudios y que se vuelven a incorporar a la educación. Son las becas bautizadas como de segunda oportunidad que están financiadas al 91% por el fondo social europeo. Este año, los beneficiarios reciben 700 euros menos de ayuda. La consejería de educación asegura que con el mismo presupuesto, de diez millones de euros, se ha llegado a más alumnos. 437 beneficiarios más este año en comparación con 2019. Sin embargo, las familias aseguran que la beca apenas cubre la mitad de lo que cuestan, por ejemplo, los cursos de Formación Profesional (FP) en centros privados, adonde se ven abocadas las familias por la falta de plazas de estas enseñanzas en centros públicos. Según los cálculos del PSOE, alrededor de 17 mil estudiantes se quedaron sin plaza en la pública para cursar algún módulo de FP este curso.

Victoria lo ha vivido en primera persona con su hija. "La media de instancias por instituto era de unas 250 para 25 plazas, así que fue imposible conseguir plaza en un instituto público y tuvimos que buscar plaza en un centro privado", explica a la Cadena SER. Su hija consiguió el curso pasado la beca de segunda oportunidad pero apenas cubrió el 65% del coste anual en el centro de Humanes en el que acabó matriculada: "el coste anual es de unos 5.000 euros pero las becas no cubren el total de importe". Victoria asegura que en su caso "están haciendo el sacrificio de pagar todo pero no todo el mundo tiene esa oportunidad con lo cual creo que ya que no amplían las plazas en los centros de FP públicos, deberían de ampliar este tipo de becas".

Todo lo contrario. La Comunidad de Madrid ha metido la tijera en unas becas que básicamente van destinadas a alumnos de centros privados. El curso pasado, según datos de la propia Comunidad de Madrid, obtenidos a través del portal de transparencia por el profesor Enrique García, casi el 100% de las becas de segunda oportunidad se dieron a alumnos de centros privados. De ellos, solo un 22% estaban matriculados en un concertado y apenas el 0,3% de los beneficiarios estaban en centros públicos.

"Esto incide más en la segregación", asegura Marta Bernardo, diputada del PSOE en la Asamblea y portavoz de educación del grupo socialista. "Está claro que si a los centros de formación pública no les ofertan cursos con salidas laborales es por algo, porque a los privados sí se les permite", según esta diputada. Para Mas Madrid, estamos ante otro ejemplo de cómo enfoca la educación el PP: "Primero fomenta un modelo privado, luego lo financia y luego nos dice que es libertad de elección", asegura la diputada de este grupo María Pastor, "si de verdad quieren garantizar la segunda oportunidad de nuestros jóvenes les invitamos a crear más plazas públicas en vez de recortar 38 millones en becas y ayudas".