Cinco cosas de tu vida diaria que puedes hacer y otras que no por el coronavirus

Es difícil prever con total certeza lo que va a ocurrir con la expansión del coronavirus, que, al menos de momento, sigue aumentando en casi todo el planeta; pero en cualquier caso las autoridades sanitarias recalcan que hay muchos medios disponibles y que la mayoría de casos serán leves. Así lo manifiesta el experto consultado por la SER para obtener algunas claves que nos ayuden a manejarnos en los gestos más cotidianos de nuestra vida diaria. El jefe del servicio de medicina preventiva del Hospital Puerta del Hierro, Ángel Asensio, ha arrojado luz en La Ventana de Madrid sobre algunas de las preguntas que pueden estar haciéndose los ciudadanos.

Si he estado en contacto con alguien que ha dado positivo, pero no tengo síntomas, ¿debo hacerme las pruebas?

No. Solo deben hacerse las pruebas las personas que tengan síntomas compatibles con el coronavirus como tos, fiebre o dificultad para respirar y que, además, hayan estado con un paciente que esté confirmado que tiene el virus. "Si no puede ser solo cualquiera de los múltiples virus respiratorios que circulan en el invierno, un resfriado o una gripe", incide el doctor Asensio.

El transporte público: ¿podemos ir en metro o autobús con toda tranquilidad?

Sí, al menos en principio, pero siendo conscientes de que en lugares tan concurridos es preciso tomar ciertas precauciones para protegernos y proteger a los demás, de manera que viajemos sin alarmismos. Si tenemos síntomas respiratorios, como tos o estornudos, debemos taparnos la nariz y la boca con un pañuelo desechable, indica el doctor Asensio. Si no tenemos pañuelo, con la cara interna del codo. Esa es la primera norma de higiene que deben conocer todos los ciudadanos.

También conviene evitar tocar demasiadas veces las cosas comunes en ese transporte público o espacio concurrido. Pero lo cierto es que muchas hay que tocarlas, así que es conveniente hacerse un lavado de manos en cuanto nos sea posible o utilizar, si disponemos de ellos, los alcoholes desinfectantes ya conocidos. Sobre todo, hay que evitar llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos si no las tenemos limpias.

¿Debo tener especial cuidado con mis hijos o los niños son meros transmisores de la enfermedad?, ¿les afecta menos?

Los datos que tenemos de China, zona cero del virus y donde más casos hay, muestran que los niños apenas se han infectado, indica el jefe del servicio de medicina preventiva del Puerta del Hierro. Además, la mortalidad entre los niños ha sido "despreciable", en palabras del docto, es mínima.

"Una cosa que sabemos hasta ahora es que los niños están relativamente a salvo". Esto no significa que no vaya a haber casos de niños aquí, los hay y habrá, pero la mayor parte serán casos leves. Tan leves como para tratarse en casa con medicación sintomática para la tos o la fiebre, señala el doctor.

Si sospecho que tengo coronavirus, ¿cómo debo actuar?, ¿debo acudir inmediatamente a un centro de salud u hospital?

Rotundamente no. Hacerlo a la primera de cambio puede ser, de hecho, totalmente contraproducente y puede ponernos en riesgo. En primer lugar, Sanidad insiste en que tenemos muchos hospitales y profesionales preparados para atender a muchas personas, pero si todas van a la vez se producirá un colapso. Además, si uno simplemente sospecha que tiene el virus y acude a una sala de urgencias se coloca cerca de una importante fuente de contagio.

Si tenemos dudas sobre esto, porque nos sentimos mal, con síntomas como tos o febrícula, debemos llamar al número de teléfono que la Comunidad de Madrid ha habilitado para estos casos, el 900 102 112. Cada comunidad ha habilitado un número como este que puedes consultar aquí. En ellos nos informarán de cómo actuar. Es importante llamar a los números que indican las autoridades y no, por ejemplo, al 112, pues esa línea debe estar disponible para atender urgencias.

Decimos que es un riesgo mayor acudir a emergencias porque, tal y como explica Asensio, "es más practicable que un equipo vaya a su casa para coger muestras, que que vaya uno a urgencias, tenga que esperar un buen rato expuesto a otros pacientes que sí podrían estar infectados" y, además, se colapse la atención. Podemos ir sin el virus porque, solo por sospecha, y contraerlo allí por no proceder correctamente.

¿Y si tengo coronavirus o lo padece alguien de mi entorno?

Por supuesto, no se puede restar toda importancia a la enfermedad, pues no deja de ser una enfermedad con todo lo que ello comporta. Existen, además, grupos de riesgo, como las personas mayores o personas con patologías previas; pero según este experto, lo primero que hay que saber la enfermedad es que la mayor parte de los casos son leves, no producen apenas sintomatología. Eso no significa en absoluto que el virus sea inocuo; pero la gran mayoría de personas que lo contraigan, lo superarán de acuerdo con todos los datos de los que disponemos. "De ahí que no se deba ir a los servicios de urgencia por razones banales, porque además los servicios de urgencia son el lugar donde es más fácil que uno pueda encontrar a un paciente infectado que le pueda contagiar", insiste el médico.

Es importante, pues, dejar trabajar a los expertos, quienes realizan "una labor detectivesca". Para obtener la trazabilidad de los contagiados y saber de dónde vienen, empiezan preguntando a cada uno de ellos dónde ha estado en el periodo de tiempo anterior. Comienzan "en aros concéntricos. Primero la gente que ha podido estar más cerca y más tiempo y luego vas expandiendo"; pero es una labor muy compleja que requiere de paciencia y confianza en los especialistas.