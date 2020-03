Marinera por vocación y agricultora por necesidad

Mari Carmen García, vecina de Motril, tiene 47 años y es un ejemplo de mujer luchadora. Su vida laboral está a caballo entre el mar y la tierra, entre la agricultura y la pesca. Durante los meses de otoño invierno, Mari Carmen deja las redes para dedicarse a la recogida de cherrys en un invernadero, aunque no puede evitar mirar al mar continuamente, mirar el calendario y contar los días para salir a faenar con su marido.

Sabe que en primavera le espera "Maria y Soledad", su embarcación de artes menores y que tanta satisfacción le da. Dice sentirse enamorada del mar y de su profesión como marinera. Es consciente de la dificultad que le ha llevado a conseguir su sueño "la conciliación familiar y laborar no es fácil en este trabajo de hombres, pero no es imposible", añade esta inquieta marinera.. "La salida a faenar son a las 12 de la noche o a las 2 de la madrugada y no todas las mujeres pueden compaginar estos horarios con su vida familiar. Para mí tampoco ha sido fácil pero la satisfacción personal compensa cualquier otro sacrificio", asegura.

Dice sentirse segura en una profesión de hombres aunque reclama mayor contratación femenina por parte de los armadores. Aunque su pasión le viene de tradición marinera es la única mujer de su familia que se dedica a las artes menores, algo que tanto ella como su padre lo lleva con inmenso orgullo. Desde la Asociación andaluza de mujeres del sector pesquero reclama visibilidad e igualdad de oportunidades. Defiende que es una profesión con futuro. Desde el cargo de decisión que obstenta seguirá luchando que la mujer se incorpore en este sector aún muy masculinizado.

En el sector pesquero andaluz, según los últimos datos publicados del año 2017, se contabilizan 2.388 puestos de trabajo ocupados por mujeres, a los que podria añadirse 2.427 puestos asociados a las actividades auxiliares al sector (comercio, minorista, gestión y administración, suministros, reparaciones, mantenimiento y concesiones de lonja). La representatividad laboral femenina en el sector pesquero se situa, en términos generales en un 18% del empleo, presentando claras diferencias entre las distintas actividades ya sea extractiva, acuícola o en la comercialización al por mayor de productos pesqueros.