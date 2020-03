La gira de Amaia "Pero no pasa nada" aterriza en el Víctor Villegas el próximo 21 de marzo

Con sólo 19 años, Amaia ganó Operación Triunfo, participó en Eurovisión y tocó en el Primavera Sound. Cada vez que se sube al escenario algo pasa. Su voz es hermosa, moldeable y rica. Ya sea con una copla o con un hit pop, ya sea sola al piano o con banda, el resultado siempre es el mismo: ovaciones, emoción y la red inundada de "Amaia, te quiero".

Tras su éxito en el Warm Up, primer festival en el que esta cantante y compositora interpretó sus nuevas canciones, Amaia vuelve a Murcia para conquistar el Víctor Villegas el día 21 de marzo. Será una de las paradas de su gira "Pero no pasa nada". El título, como ella "tiende a relativizarlo todo", ha asegurado esta mañana en Hoy por Hoy. Es una filosofía de vida y "una forma de autotranquilizarse", ha contado.

Este concierto, en sus palabras, va a estar más "pensado y elaborado" que el anterior. La artista vuelve con mucha más experiencia y más mentalizada, y ha señalado que en aquel concierto en el Warm Up "estaba un poco soñando, no sabía bien qué estaba pasando".

Amaia Romero en la gala de los Premios Goya / Getty Images

Sobre su éxito tras Operación Triunfo, la cantante se ha mostrado orgullosa con su forma de trabajar: "He hecho lo que me apetecía y lo que me gustaba". Aunque también ha admitido que, pese que hay gente que la ha conocido después del programa, también los hay que la han dejado de seguir. "En Operación Triunfo todo el mundo te veía, tuvo una repercusión muy grande. Ahora es verdad que todo está más calmado", ha asegurado Amaia.

La artista también ha comentado, ahora que se acerca la señalada fecha del 8 de marzo, que le ha llamado la atención las pocas mujeres que hay dentro del mundillo de las discográficas: "Es algo que he visto ahora que he empezado a trabajar en esto. Es verdad que hay mujeres, pero tendría que haber más".