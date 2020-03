Nico Calabuig demana a la localitat resposabilitat davant la compra de les mascaretes

La crisi social i la psicosi global que està suposant el Coronavirus també va arribar a Ontinyent. Un dels motius de tensió actuals tant de la societat com dels polítics i les institucions no ha pasat de llarg per la localitat.

La crisi pel Coronavirus a la localitat ha esgotat en totes les farmacies l’existència de mascaretes, una situació que preocupa al Regidor de Consum, Nico Calabuig, que ha fet una crida a la ciutadanía per actuar amb responsabilitat en la compra d’aquest element de protecció, ja que hi ha gent que les necessita realment per diversos problemes respiratoris.

Precisament eixe alarmisme del que parla s’ha instaurat a la localitat, ja no queden mascaretes a les farmàcies, i a banda del problema ja citat, també recordava a l’entrevista Nico Calabuig que això crea una falsa sensació de seguretat que ens fa descuidar els aspectes fonamentals de prevenció.

Per últim ha instat a que sols escoltem les recomanacions que arriben pels canals oficials.