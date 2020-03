Ontinyent licita el servei d'ajuda a domicili per 214.000 euros anuals

L'Ajuntament d'Ontinyent ha licitat el servei d'ajuda a domicili per un termini de dos anys, prorrogable a altres dos mes, i amb un pressupost de més de 200.000 euros anuals, amb la possibilitat d’un increment d’un 20% sobre la totalitat del contracte en el cas que fer-se necessari per ampliació dels casos a atendre.

Des del Govern d’Ontinyent s’ha recordat que es tracta d’una oferta pública i oberta a totes les empreses que poden presentar les seues ofertes fins al 6 d’abril, “amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i la autonomia personal dels usuaris. d'atenció” informaven des de l’Ajuntament. Es un servei social municipal destinat a prestar atenció assistencial, així com a accions preventives, educatives i rehabilitadores a persones majors, famílies, menors, persones amb diversitat psíquica, física o sensorial i persones amb malaltia crònica.

En esta nova licitació s’inclouen també com a novetat respecte a l’anterior contracte la inclusió de prestacions per potenciar l’autonomia de les persones que tinguen reconeguda la situació de dependència en les activitats bàsiques en la vida diària, segons la legislació estatal i autonòmica. Per tal d’assumir esta nova competència, es comptarà amb una subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El plec detalla que el servei es prestarà en horari de dilluns a divendres amb cobertura de 6 hores diàries: de 8 a 13:30 hores i de 16:30 a 21 hores.