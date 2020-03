Familias demandantes del modelo D en Mendigorria: "La ley nos ampara en todos los sentidos"

El portavoz de las familias de Mendigorria que desean matricular a once niños y niñas en el modelo D en el colegio de su pueblo, Íñigo Lerga, defiende que "La ley nos ampara en todos los sentidos".

Dice que el departamento de Educación podría disponer la apertura de la linea de modelo D "de un día para otro a través de un expediente administrativo".

Así, han reclamado el "apoyo" del Parlamento de Navarra y han asegurado que agotarán "todas las vías posibles" para que esta demanda sea "posible".

En el mes de noviembre presentaron ante el Departamento de Educación once instancias para la apertura de una línea de modelo D en Mendigorria. Según indican, de las once demandas, seis serían para el próximo curso 2020-2021, mientras que otras cinco para el siguiente, en curso 2021-2022.

Explican que en ese mes se reunieron con el director del Servicio de Plurilingüismo del Departamento de Educación, Ignacio Catalán, quien "en principio nos comenta que no ve ningún aspecto desfavorable en abrir la línea". Sin embargo, ha señalado que "el problema empieza cuando la solicitud llega al director general del departamento y nos comunican que no, que mejor solicitemos una reunión con él porque no lo ve tan claro".

Según ha indicado, "llega enero y seguimos sin tener ninguna notificación ni respuesta por parte del Departamento de Educación", mientras que "vamos averiguando que de repente la oferta de modelo D que venía reflejada en la página oficial desaparece del centro público de Mendigorría".

A su vez, "el colegio manda un email a las familias del centro con una circular siguiendo instrucciones del departamento diciendo que no se van a poder recoger esas prematrículas en modelo D".

Por ello, ha comentado que decidieron solicitar una reunión de carácter "urgente" con los responsables de Educación y ha afirmado que "en ese momento, la semana anterior a la prematrícula, sí que nos reciben y simplemente nos dicen que no, que atendiendo al nuevo mapa escolar tenemos que presentar la prematrícula en Puente la Reina, no en nuestro centro".