El momentazo txuri-urdin de la Copa en El Larguero

Es uno de los momentos de la semifinal de Copa en Snduva. El emotivo abrazo entre el actual entrenador de la Real Sociedad, el hombre que ha dirigido el regreso a una final de Copa del equipo realista; con Alberto 'Bixio' Gorriz, el jugador con más partidos en la historia del club donostiarra. El momentazo lo propició la Cadena SER, porque Bixio estaba en la cabina de Carrusel porque había comentado el partido entre la Real y el Mirandés.

"No es porque esté aquí, es que cuando yo entro en el primer equipo me siento a su lado en el vestuario y él era un referente en el equipo, por su manera de ser y por cómo ha sido. Un referente para todos los jóvenes, y esas cosas se viven o es difícil de explicarlas. Yo me he cambiado al lado de Bixio y eso no se olvida, es emocionante decir que me cambié al lado de gente importante en la Real y que nos enseñaron el camino para llegar ahora a la final. Esta final es de la gente, de todo el que siente la Real Sociedad como suya", señala Imanol Alguacil.

Bixio Gorriz, ruborizado ante tanto halago, le devolviía los piropos. "Es un gran entrenador. Me está poniendo demasiado bien. Pero él sabe lo que es un vestuario, lo vivió con nosotros, y por eso lo gestiona tan bien ahora. La Real tiene grandes jugadores, pero Imanol oos hace mejor todavia, por que es modesto, un chavalón de Orio, con una gran humildad, y luego es que ademas es un gran entrenador, que sabe leer las situaciones del juego y lograr cosas como devolvernos a una final 32 años después".