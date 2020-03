20 voluntarios se encargan de recoger las muestras en Cantabria

La evolución del coronavirus, en Cantabria, no ha variado. Los casos no han aumentado y el número de afectados se mantiene. Los 10 casos de coronavirus, según el último parte médico, son “leves” y evolucionan “favorablemente”.

La Gerencia de Atención Primaria ha acordado la creación de una nueva Unidad de Intervención, que ha entrado en funcionamiento, para atender los casos sospechosos en domicilio. El grupo está formado por una veintena de voluntarios de enfermería del 061 que, desde este jueves, asumen la tarea de la recogida de muestras en domicilio.

“De esta manera, es un grupo concreto de profesionales el que se dedica, en exclusiva, a atender los casos sospechosos en domicilio y no los servicios de urgencia. El objetivo es mantener la actividad asistencial de los equipos de urgencias, para que puedan atender otros avisos”, ha explicado, en declaraciones a la Cadena Ser, la gerente de Atención Primaria, Alicia Gómez.

Según Gómez, los profesionales han recibido “muy positivamente” la puesta en servicio de la nueva unidad. “Tenemos un sistema sanitario perfectamente dotado de profesionales, formados e informados”, ha subrayado. Aunque, reconoce que es “normal” esa sensación de inseguridad que se respira en el ambiente.

Según el protocolo, si un paciente tiene síntomas de fiebre y respiración aguda debe quedarse en el domicilio y ponerse en contacto con el 061 o su centro de salud.

El Gobierno acordará medidas económicas si se prolonga la epidemia

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que el Gobierno de España está preparando una batería de medidas de estímulo que se "podrían plantear en el caso de que la epidemia de coronavirus se prologue y su impacto económico sea más alto".



Montero, que ha hecho estas declaraciones antes asistir a la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha recordado que en estos momentos la epidemia está contenida en España y no es necesario "tomar medidas adicionales".



No obstante, ha señalado que el Gobierno está preparado por si se prolonga para adoptar medidas que incluirán actuaciones de "distintos departamentos".



La ministra ha subrayado que esas medidas se adoptarán siempre en coordinación con el resto de los países de la Unión Europea, a la que se solicitaría también que sea "flexible con los objetivos de consolidación fiscal".



El objetivo, ha añadido, es que "se pueda poner por encima de cualquier cuestión la seguridad de las personas, su salud y paliar los posibles efectos en la ralentización económica si es que la epidemia se prolonga en los próximos meses".



Preguntada por la guía del Ministerio de Trabajo, ha insistido en que todos los departamentos del Gobierno "tienen que estar a disposición" del Ministerio de Sanidad, que es el que establece los niveles de alerta en función de las evidencias científicas y de la información disponible.



"Todos queremos contribuir, todos tenemos un exceso de celo a la hora de hacer posible el extremar las medidas en cada uno de nuestros departamentos pero lo lógico, lo correcto es que sea el Ministerio de Sanidad el que establezca las medidas que se requieran cara a las empresas, cara a la economía o cualquier otra cuestión que pueda verse afectada por la expansión del coronavirus", ha incidido.



Sobre si las medidas de Trabajo son compatibles o no con las de Sanidad, ha señalado que son medidas "lógicas" sobre higiene y vigilancia de las personas que podrían estar afectadas, pero que en cualquier caso "deberían estar bajo el paraguas" de Sanidad