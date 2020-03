El PP de Ayllón preocupado por los recortes en Cultura

A la espera de aprobar los presupuestos, desde el PP de Ayllón muestran su preocupación por un recorte importante del presupuesto destinado a la cultura y el turismo en la villa y a su vez a las actividades que realizan las asociaciones del municipio.

Ayllón es un referente cultural en la zona y cuenta con un importante movimiento asociativo que mantiene la actividad social a lo largo del año y consideran necesario que se mantenga. Desde el PP, el portavoz César Buquerín ha trasladado al equipo de gobierno en una reunión la posibilidad de dividir en dos anualidades la inversión principal del 2020 que es el cambio de alumbrado público con cargo a una subvención del IDEA y que supondría un coste de unos 340.000 euros.

Desde el PP esperan que el equipo de Gobierno recapacite y acepte esta propuesta para mantener al menos los 100.000 euros que se destinaron a la cultura y el turismo de Ayllón a través de las asociaciones. Si no es así el PP votaría en contra de los presupuestos ya que considera muy importante la labor que hacen las asociaciones y las actividades culturales a lo largo del año. Las asociaciones han presentado distintos escritos en el Ayuntamiento preguntando por esta situación pero por el momento no han obtenido respuesta y mientras continúan trabajando en sacar adelante las actividades que año a año organizan, en la medida de lo posible ya que si no reciben estas ayudas económicas del Ayuntamiento las actividades pueden verse afectadas.