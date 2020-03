Puente ve la sentencia del foto rojo "grave" y que "no se ajusta a derecho"

La sentencia que anula la multa a una mujer que se saltó un semáforo en rojo y obliga al Ayuntamiento a pagar las costas del procedimiento no ha sentado nada bien en el consistorio vallisoletano. El alcalde Óscar Puente ha cargado contra la decisión del juez, ha dicho que no se ajusta a derecho y que al magistrado parece no preocuparle la seguridad de los ciudadanos.

En rueda de prensa, el primer edil hacia incluso referencias de tipo personal hacia el juez, desvelando que le dijo a un técnico municipal que a su mujer le habían puesto varias multas de este tipo.

Eso sí, en Hoy por Hoy Valladolid, donde ha atendido a las preguntas de los vallisoletanos, el alcalde elevaba el tiro y señalaba la relación del magistrado con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Hemos consultado con los servicios jurídicos de dvuelta.es, empresa que se dedica a gestionar anulaciones y alegaciones de multas. Paloma García advierte de que en ocasiones, el primer problema que se plantea es que al infractor no se le notifica adecuadamente la notificación, lo que vulnera el derecho de defensa de los conductores. Pero si sí que hemos recibido la multa, hay aspectos a tener en cuenta a la hora de presentar alegaciones.