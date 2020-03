Villafañe ataca pero no rebate

El director deportivo del Zamora CF, César Villafañe, ha comparecido este jueves en rueda de prensa, para valorar la sanción del Comité de Competición de la Federación de Castilla y León de Fútbol, que inhabilitó durante dos semanas a los jugadores que se negaron a acudir a un entrenamiento con la preselección de Castilla y León el 16 de octubre, y castigó al club con la disputa de un partido a puerta cerrada.

Tras destacar lo que, en su opinión, son agravios de la Federación, como que no les comunicara que este año se podían tramitar las fichas de profesional de forma gratuita, o que hasta esta temporada en otros grupos se podían convocar 18 jugadores y en Castilla y León solo 16, o incluso esgrimiendo que el entrenamiento del 16 de octubre era de la preselección y no de la selección de Castilla y León, calificó la resolución del Comité de Competición como "totalmente desproporcionada y contradictoria", al castigar tanto a jugadores como a club.

No pudo rebatir la certeza del Comité que basa su decisión en que los jugadores no acudieron al entrenamiento el 16 de octubre, pese a que como jugadores con ficha amateur estaban obligados. A la pregunta de porqué siendo profesionales, dados de alta en la Seguridad Social desde el inicio de temporada tenían ficha de amateur, Villafañe indicó que fue por no saber que era gratis hacerles profesionales.

Negó que presionara a los jugadores para que no fueran al entrenamiento, si bien reconoció que "hablé con los jugadores, como es normal, y ellos valoraron que son profesionales y que viven de esto, y por tanto también sus familias, y a ellos no les da de comer la selección de Castilla y León". César Villafañe valora que eso no fue coaccionar a los jugadores.

En cuanto a la posibilidad de recurrir las sanciones impuestas, David Ángel Hernández, abogado del club, que le acompañaba en la comparecencia, no despejó las dudas, indicando que es algo que "hay que valorar con prudencia y detenimiento". El club dispone de 10 días para poder hacer efectivo el recurso.