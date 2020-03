López de Hita: "Las consecuencias económicas"

Ante un hecho trascendente como la epidemia de coronavirus ha quedado patente, una vez más, que la sociedad desconfía de quiénes tienen la obligación de prevenir, informar y proteger ante lo que ya se ha aceptado como un grave problema sanitario. Esa desconfianza está provocando reacciones histéricas que no contribuyen a la calma necesaria, a pesar de que las medidas sanitarias son las adecuadas. Más allá del aspecto estrictamente sanitario, ya se reconocen las consecuencias económicas que pueden afectar al tejido productivo que, por su globalización, ha creado vínculos de relación y dependencia que harán inevitable un retraso en nuestro desarrollo con graves pérdidas. No es un buen momento para demagogias electoralistas más bien habría que tratar de mitigar las consecuencias indeseables de una epidemia, cuyo peor resultado, no será el sanitario sino las secuelas socioeconómicas.