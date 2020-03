Guti: "Hay que tener ilusión, el ascenso no está lejos"

Primera final de la temporada. El Almería recibe al Deportivo después de seis jornadas sin ganar y a cinco puntos del ascenso directo, principal objetivo del club presidido por Turki Al-Sheikh. La mejoría colectiva en Cádiz no se tradujo en resultado positivo, pero la plantilla y el entrenador confían en dar la vuelta a una situación que empezó como mala racha y ahora se ha convertido en crisis.

José María Gutiérrez, ‘Guti’, compareció en sala de prensa para transmitir tranquilidad e ilusión tanto al equipo como al entorno. El míster no se rinde en la pelea por la segunda posición y pide que todos vayan en el mismo barco. Competir en el Mediterráneo no puede convertirse en un problema y sí en una solución a los problemas: “Jugamos en casa, con nuestra gente, y estamos peleando por el ascenso, bien por la vía directa, o Play Off. En ese sentido todos debemos ir a una, pero el primer empujón tiene que ser de los jugadores, que salgan al máximo nivel, y así la afición estará apoyando”.

La racha

Dos puntos de dieciocho lleva el Almería. Guti entiende las críticas que puedan recibir por esta dinámica, aunque a falta de doce jornadas para el final aún disponen de margen para revertir la dinámica. Todo empieza por este sábado, buscando la victoria contra el Deportivo: “Transmitir ilusión, porque parece que estamos de descenso, y es todo lo contrario. Somos terceros, en una racha bastante mala, pero con el objetivo cerca. Por eso hay que competir con ilusión”. El Almería no ha marcado en los últimos tres compromisos ante su público: Elche, Racing de Santander y Fuenlabrada, sumando tan solo un punto de nueve posibles. El Deportivo lleva tres semanas sin conocer la victoria en la Liga.

Equilibrio

Todo parte del trabajo defensivo. El Almería se quiere fortalecer atrás para que aparezca la calidad de los hombres de ataque: “Hay que encontrar un equilibrio. Somos un equipo que con balón generamos problemas a los rivales, aunque es cierto que si no lo tenemos, sufrimos mucho en defensa. En eso hay que mejorar”. Reconoce el entrenador que en muchas situaciones las distracciones les pasan factura: “Debemos estar todo el partido a la máxima concentración. Hay momentos en los que nos vamos y propiciamos las llegadas del contrario, y eso se trabaja en conjunto, no individualmente”.

El Deportivo querrá aprovechar los momentos de debilidad del Almería para romper el duelo: “Salir al máximo en actitud, en concentración. Los rivales nos dejan el balón para que nuestra ansiedad de hacer gol nos lleve a la precipitación. Hay que saber jugar con todo esto”.

Ascenso

La vía Play Off sigue estando ahí, pero Guti prefiere mirar al Real Zaragoza y subir por la vía directa. Si bien señala que le preocupa más la reacción de su equipo que los adversarios, confía en alcanzar el objetivo que le marcó el presidente: “Estamos al lado. Son cinco puntos y queda mucho. Cualquier equipo se deja puntos en casa y fuera y como ejemplo está el Zaragoza, que rescató un punto en casa del colista. Va a haber oportunidades de ascenso directo, pero ahora me preocupa más empezar a ganar”.

Respecto al Deportivo, el mejor conjunto de la segunda vuelta, considera que también se ha atascado en el último tramo y tiene la misma necesidad de ganar que el Almería: “Sale bastante bien a la contra y es potente en el juego aéreo ofensivo, porque atrás le cuesta un poco más. Cuenta con futbolistas de talento después del mercado de invierno. Han despertado”.