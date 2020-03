"Torrecilla no sabe lo que es el Sporting y por eso va desastre tras desastre"

El periodista Rodrigo Fáez responde a las preguntas de los oyentes con varios asuntos ligados a la actualidad rojiblanca.

Final Las Palmas. "El otro día es el típico partido que a poco que tengas un poco de calidad en las áreas te lo llevas. Regalas atrás un gol entre todos y es imposible remontar porque como arriba no tienes gol, al final pasa lo que pasa. Cuando no tienes calidad y el equipo está como está a la mínima te ganan. Es la realidad, desgraciadamente".

Derrota Ponferrada. "Si otro entrenador tiene un central en el banquillo y sale con cuatro laterales arde Troya. Atrás es una verbena y arriba tiene dos jugadores que cuestan un pastizal y que no marcan goles. La segunda línea puedan estar para crear y es lo único que se puede salvar este año".

Borja López. "Yo soy Borja, cojo las maletas y me voy. Si no lo hago, al final de tempoarad tendré que hablar con el club. Es una pena porque es un futbolista muy aprovechable pero lo del otro día es marcarle, señalarle y decirle que no cuentas con él ni en la peor de las circunstancias. Siempre pienso que hay sportinguistas que no dan el nivel para titulares ok, pero para completar plantilla deberian estar. Será mejor Cordero, el entrenador sabrá".

Torrecilla. "Tiene plenos poderes deportivos en el Sporting y ficha lo que cree que es mejor. Ese es el problema. Desde arriba no se le ha explicado o Torrecilla no lo entiende pero no sabe lo que es el Sporting, ni sabe como se funciona en Gijón. Lleva tres años y no ha dado una. Ha sido desastre tras desastre, sobre todo con las formas, casi riéndose de la gente a la cara".

Dirección deportiva. "Después de dos años y medio hay otros equipos de Segunda que ya se está moviendo. Ahora es la fecha. Las Palmas echó en su día a Helguera, artífice con Setién de lo bien que lo hizo la Unión, y lo ha traído de vuelta. Miraría un poco atrás. Emilio de Dios con nada hizo milagros y fue el último que mantuvo al equipo en mitad de tabla. Estás en marzo y tienes que saber si sigue o si no. Luego llegas tarde en el mercado de verano y tienes que buscar en otras ligas".

Carmona. "En tiempos complicados del carmonismo la iglesia carmonista tiene que dar un paso adelante. Carmona ha cambiado. El carmonismo se crece ante la adversidad y cuantos más pitos le dedican, más se crece y mira el mes que lleva".