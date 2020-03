El CEO Playa Blanca no estará operativo para el inicio del curso 2020 - 2021

El nuevo Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO) Playa Blanca no podrá albergar a los alumnos sureños al menos desde el inicio del próximo curso escolar porque la obra no estará concluida en septiembre y tampoco hay total garantía de que lo esté a final de año, es la principal conclusión tras la visita de la directora general de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, María Candelaria González, que el pasado viernes recorrió las instalaciones y comprobó in situ el estado de ejecución del proyecto junto al alcalde de Yaiza, Óscar Noda, representantes de la Dirección Insular de Educación, concejales del gobierno municipal y técnicos y encargados de la empresa responsable de realizar los trabajos.

“El Gobierno de Canarias admite que hay un retraso considerable en la obra y que como mínimo la ejecución del CEO se alargará hasta diciembre, de tal forma que su puesta en funcionamiento está totalmente descartada para el inicio del curso escolar, como había anunciado la Consejería hace dos meses y medio”, destaca el alcalde.

Cuando en octubre de 2017 se celebró el acto simbólico de colocación de la primera piedra el Gobierno canario de entonces anunció que la obra estaría lista en 20 meses, es decir, en junio de 2019, “así que es más que evidente que el periodo de obras estipulado viene desfasado desde hace rato”.

El Ayuntamiento ya había reivindicado celeridad en la ejecución del proyecto. Personalmente, la última vez, en noviembre pasado, a la propia consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, y a la entonces consejera de Economía, Carolina Darias, hoy ministra de Política Territorial del Gobierno de España, a quienes Óscar Noda en una reunión conjunta en Tenerife trasladó la preocupación municipal y la de toda la comunidad educativa de Yaiza por el ritmo que tenían las obras del colegio de secundaria de Playa Blanca advirtiendo que “impedirían su apertura en septiembre de cara al comienzo del curso escolar 2020 - 2021”.

Pocos días después de este encuentro, la Consejería hizo pública una nota informativa, exactamente el 10 de diciembre de 2019, asegurando que el nuevo plazo de finalización de las obras del CEO, recientemente prorrogado hasta el 31 de julio de 2020, “permitirá que el nuevo centro educativo pueda entrar en funcionamiento con el inicio del próximo curso escolar”.

El alcalde entiende que ante la imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos “lo que toca ahora, y así se lo hemos pedido expresamente a la directora de Centros e Infraestructuras, es darle un nuevo impulso y definitivo al proyecto porque debemos recordar que el CEO no solo permitirá que los alumnos del Playa Blanca continúen sus estudios de la ESO cerca de sus hogares, sin tener que desplazarse hasta el IES situado casi en Mácher, sino que el nuevo centro también aliviará la carga de población estudiantil que tiene el masificado colegio de Playa Blanca”.

Con respecto a la impresiones del Gobierno sobre el estado actual del proyecto, el alcalde sostiene que “la propia Candelaria González esperaba una obra muchísimo más avanzada, tanto que pidió a la contratista, como también lo hicimos nosotros, redoblar esfuerzos para finalizar cuanto antes”.

Óscar Noda también confirma que a principios de abril está fijada una nueva visita de la directora general de Centros e Infraestructuras para evaluar el desarrollo que haya podido tener la obra durante el mes en curso.

Son varias las iniciativas lideradas por el Ayuntamiento de Yaiza desde hace dos legislaturas para suplir la apremiante necesidad de un colegio de secundaria en Playa Blanca. De hecho, la propuesta de estudio, redacción y ejecución del proyecto nació de una moción del gobierno municipal trasladada en su momento al Ejecutivo canario. Yaiza cedió oportunamente 12.000 metros cuadrados de suelo municipal para que el Gobierno construyera el CEO.