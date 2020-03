"Hace diez días una trabajadora de un hotel tocó en una habitación para poder realizar la limpieza correspondiente. No le abrió nadie, por lo tanto, entró. Su sorpresa llega cuando se encuentra a un cliente varón en paños menores, que le pide que le haga un masaje. Esto es una vergüenza. Una vergüenza que sucede día a día", explica Vanessa Frahija, Secretaria General de Comisiones Obreras en Lanzarote. Aunque la camarera de piso no quiso denunciar al turista, el sindicato ha abierto una investigación urgente para aclarar lo sucedido, porque afriman que la empresa no tiene protocolo para estos casos.

"Hay camareras de piso que entran preparadas para cualquier tipo de agresión directamente y te lo dicen de la manera más normal del mundo. La llevan encima porque esto les ha pasado en más de una ocasión. La empresa no puede evitar que un cliente esté por la habitación desnudo, que entre la camarera de piso y lo pille así. Lo que si puede hacer la empresa es tomar inmediatamente todas las medidas para echar ese cliente a la calle y proteger a la trabajadora", explica Ico Tabares, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras en la isla de los volcanes. Además, el sindicato sugiere que las camareras de piso limpien en pareja las habitaciones y que los protocolos contemplen el acoso "externo", es decir, de turistas a trabajadoras y no solo entre iguales.

"Algunas camareras de piso entran a las habitaciones con una llave entre los dedos por si tienen que usarla como arma para defenderse", explican los sindicatos a la SER

El juicio de la camarera de piso de Lanzarote que sufrió acoso sexual por parte de un turista británico en septiembre del año pasado, previsto para esta semana, se ha aplazado hasta junio. Un turista británico, corpulento, entre 20 y 40 años encerró en el baño a la camarera de piso y le ofreció 59 euros a cambio de sexo. Al turista se le impuso una multa, pero falta por resolver si la actuación del establecimiento fue la correcta. "Ocurre bastante que nosotras estamos en las habitaciones y nos encontramos clientes en pelota picada que insisten en que les limpiemos la habitación, clientes que vamos a limpiar y están perisguiendonos o acosandonos", explicó entonces Ana Natcher, portavoz de las Kellys.