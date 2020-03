Helguera: "Acabo de llegar y ya valoraremos todo el trabajo realizado"

Helguera, que dio las gracias al club por esta apuesta, entró en los temas de interés para el aficionado, explicando respecto a Pepe Mel que “es un entrenador que está haciendo muy bien las cosas. En la reunió con el presidente me dijo que es un entrenador importante para el club y compartimos la misma opinión. Es importante que siga porque es un entrenador muy válido; conoce a los jugadores y gente de la cantera. A pesar lastre que supone las lesiones, se está compitiendo y haciendo bien las cosas. Entendemos que tiene que seguir”.

Sobre Toni Otero comentó que “acabo de llegar y ya valoraremos todo el trabajo realizado. No hay prisas. Se valorará y decidirá con tiempo si ha hecho bien las cosas. Lo conocía del futbol, porque todos nos conocemos, pero no he trabajado con él. Quiero ver su trabajo y ya se decidirá; no hay mas recorrido”.

Lo más que le ha llamado la atención en su regreso es “la Ciudad Deportiva, una obra muy importante que es una barbaridad de buenas donde la gente joven ha crecido mucho estos años. Todos trabajan y comen aquí. Se están haciendo muy bien las cosas y eso ayudará a que tengamos mejores opciones de estar lo más arriba posible, sin renunciar a nada, pero con los pies suelo. Esperemos que lo deportivo acompañe en el crecimiento en el club”.

Su llegada a la isla es para asumir un proyecto que va desde la presente temporada y tres más, por lo que “cuando hablé con el presidente le dejé claro que quería montar una dirección deportiva potente, con ojeadores que quiera trabajar. En esto se están haciendo bien las cosas porque es un proyecto largo y ambicioso donde todos entendemos que se tiene que crecer a través de los ojeadores, de las nuevas tecnologías. Tampoco fue muy difícil decidirme para volver porque tengo un gran recuerdo de mis temporadas aquí. Es un proyecto ambicioso. Ahora mismo tampoco hay que volverse locos porque se están haciendo bien las cosas para luego tener posibilidades de ascender. La UD es un club importante que tiene que optar siempre al máximo”.

Recordó que “hace un mes hablé con Miguel Ramírez, pero no sabíamos el rol que tendría en el club. Pero salida Rocco lo cambió toso y aquí estoy”.

“Lo bueno de venir pronto es poder detectar los problemas para, de cara a la próxima temporada buscar soluciones, pero ahora hay que centrarse en los jugadores que tenemos porque hay muy buen equipo. Los que están son los mejores y no tenemos que pensar mucho más allá” continuó.

De su etapa anterior admitió que “se comentaron errores y aprendes. Hay que estar siempre al pie del cañón y cada uno valorar lo que falló o no falló”.