Las mujeres que quieren hacer de la cerámica su oficio y su vida

La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha asegurado hoy que la ceramista talaverana, Mónica García del Pino, “es un referente para todas las mujeres que quieren hacer de la cerámica su oficio y de esta artesanía su vida” y ha añadido que “mujeres como tú, que has defendido ser lo que querías ser y has luchado por cumplir tus sueños, sois un modelo para todas nosotras y nos demostráis que no hay nada que nos detenga”.

Cogolludo ha hecho estas afirmaciones en el transcurso de un encuentro que ha mantenido esta tarde, junto al delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, y la alcaldesa talaverana, Tita García Élez, con Mónica García del Pino en su taller de cerámica artística `San Ginés´, en la que todos ellos han trasladado su felicitación a la ceramista y le han agradecido que “gracias a tu excelente e innovador trabajo el nombre de Talavera y su cerámica llegue a todos los rincones del mundo”.

Asimismo, la delegada provincial recordaba, tal y como señaló la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, cuando dio a conocer a las cinco mujeres galardonas este año en el acto institucional del Día Internacional de la Mujer, que “sin la contribución de Mónica García del Pino y la de otras mujeres que han trabajado en los alfares de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo hoy no contaríamos con el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que es la cerámica”.