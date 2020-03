Discapacidad, otro obstáculo para la Igualdad

En la semana de la mujer, las reivindicaciones por la igualdad se suman a las que realizan las mujeres que además se enfrentan a situaciones personales complicadas en las que una discapacidad puede ser determinante para no conseguir trabajo o para enfrentarse a otros obstáculos que no existen en otros ámbitos.

A través de la Asociación Luna Cuenca para la promoción de mujeres y niñas con discapacidad, de la mano de su presidenta Josefina García y de su Trabajadora Social, María Esther Armero, Marta Cerezuela, Esther García, Inmaculada Moreno y Herminia Montaner han estado en Radio 90 hablando de sus retos y luchas personales.

En el caso de Marta, una discapacidad le impide realizar cierto tipo de trabajos, y asegura que, aunque está perfectamente capacitada para realizar otros, cuando las empresas conocen su situación ni si quiera le dan la oportunidad. No puede estar demasiado tiempo de pie, pero como ella misma afirma, hay muchos trabajos que podría hacer y sin embargo no consigue encontrar trabajo desde hacer alrededor de 3 años.

Esther García tiene una discapacidad de nacimiento y para ella esto no ha sido un obstáculo para luchar y conseguir las cosas que se ha propuesto. Trabajadora del Ayuntamiento de Motilla del Palancar, madre y llena de aficiones que suponen un reto para ella, asegura que la actitud es muy importante para enfrentarse a esta situación, y sobre todo la empatía y pensar que ellas son capaces de muchísimas cosas, no quieren que el foco se ponga solo en lo que no pueden hacer.

Es caso de Inmaculada es de los más complejos que hemos conocido. Tuvo que abandonar su trabajo como autónoma para cuidar a sus familiares y posteriormente fue ella la que cayó enferma. Le resulta imposible trabajar, pero asegura que para que te reconozcan una incapacidad total tienes que estar “prácticamente muerto”. Reclama más respaldo de las administraciones porque sin poder trabajar le resulta muy complicado subsistir.

Herminia cerró un negocio hace un tiempo y es la primera mujer que ha logrado un empleo a través de la Asociación Luna, que cuenta con una bolsa de trabajo y pone en contacto a empresas con personas que buscan trabajo. Herminia asegura que el apoyo de la asociación ha sido muy importante para lograr este empleo y también para lograr apoyo y respaldo en momentos complicados.

Estas mujeres han encontrado un lugar común en esta asociación que tiene como objetivo normalizar y visibilizar las enormes posibilidades de las mujeres con discapacidad, tal y como afirma María Esther, lo único que quieren es lograr que cualquier persona tenga un trabajo digno que se adapte a su situación, porque trabajar logra que se sientan útiles, que tengan una vida normal, algo que todos deseamos.

Por su parte, Josefina García, presidenta de la Asociación sigue reclamando apoyo a las instituciones y a las empresas para que abran la mente y se decidan a dar una oportunidad a las personas que lo necesitan, y agradece a aquellas que ya lo están haciendo porque logran cambiar radicalmente la vida de estas mujeres.