Poniendo voz a la desigualdad invisible

Aunque en materia de igualdad entre hombres y mujeres las cosas no son iguales ahora que hace veinte años hay cosas que no acaban de cambiar. Y quizá porque nos parecen una anécdota o les quitamos importancia son las más difíciles de erradicar. Y no se trata de aquellas grandes brechas (que alguna hay todavía) sino detalles, vivencias y episodios que se repiten de manera cotidiana y normalizamos como si no fuera posible modificarlas. En Hoy por Hoy Aranda hemos escuchado en primera persona las reflexiones que en menos de un minuto nos han hecho casi una veintena de mujeres, todas de Aranda y de pueblos de la comarca, de todas las edades, desde los 15 a los 83 años, sobre dónde se han encontrado en su vida y se siguen encontrando esas desigualdades. Algunas son importantes porque nos hablan de situaciones vividas durante décadas, otras porque desmontan el argumento de que la ley ya ampara la igualdad real, otras porque revelan que las nuevas generaciones, incluso con solo 15 ó 16 años, ya sufren discriminación y desigualdad.

Gracias al testimonio de estas mujeres y de quien los ha recopilado e impulsado, la periodista y agente de igualdad Rosa Alcubilla, tenemos un extraordinario material para reflexionar en las vísperas de este 8 de Marzo de 2020.