Es imposible no conmoverse ante el testimonio de Ana Bella por poca sensibilidad que una persona pueda tener. Del testimonio de su pasado y de su presente. En tiempos en los que, en ocasiones, la sociedad eleva a la categoría de héroes a personas con escaso mérito, Ana Bella, su entorno y su Fundación ejercen de heroínas.

Ana Bella no te deja indiferente cuando empieza a relatar cómo salió de la tortura de 11 años siendo maltratada por su pareja y padre de sus cuatro hijos. Cómo sobrevivió a ese drama por su fortaleza como madre y ese instinto materno fue un reclamo para pedir ayuda y salir. Y cómo de esa tragedia, ha sabido construir una Fundación que lleva su nombre, y que actualmente se ha convertido en una indiscutible referencia de apoyo para mujeres maltratadas y de canal de información para que la sociedad aprenda a detectar estos casos de maltrato y cómo debe reaccionar para servir como ayuda.

Este viernes a las 18 horas visita Fuentespina para compartir su relato con quien quiera escucharlo. En la entrevista concedida a la Cadena SER de Aranda de Duero, ha hablado de la transición de salir de un drama como el de ser maltratada hasta servir como agente social y creadora de una Fundación como plataforma en que la sostener vías de apoyo para quienes desgraciadamente viven en esa situación.

Ana Bella cuenta que “el que era mi marido quería que firmara un documento en el que yo me comprometiera a seguir casada con él, aunque él me siguiera pegando". Después de once años, le dijo que no quería que le pegara más. Él le contestó: "No, chiquita no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte”.

Él se puso muy violento y le dijo, mientras ella rezaba el Padre Nuestro: "Reza, reza que te va a hacer falta porque esta pelea la ganará quien de los dos quede vivo". Se abalanzó sobre ella y ella no podía respirar. Cuando él le dijo que si quería que parara le apretara los brazos, escuchó el llanto de su hijo de nueve meses. Apretó los brazos. Él paró, pero ella ya había dicho basta.

Ana bella cuenta ahora cómo cada uno de nosotros puede hacer de agente social “que intervenga para ayudar a personas que atraviesan por esta situación. Uno de cada diez hombres maltrata a su pareja. Desde nuestra Fundación, aunque contamos con muy pocos recursos, estamos ayudando a muchísimas mujeres a salir adelante, y muchas de ellas rehacen su vida, se incorporan al mercado laboral y algunas nos ayudan con su testimonio para que otras mujeres también lo hagan”.